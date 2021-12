Le groupe Attijariwafa bank a organisé la deuxième édition du colloque « Talents Africains », les 2 et 3 décembre 2021.

Ce colloque s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Attijariwafa bank qui œuvre à promouvoir l’excellence au niveau du continent et qui croit dans le potentiel du capital humain de l’Afrique.

Présidée par Mohamed EL KETTANI, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, et initiée par le département Capital Humain du Groupe, cette nouvelle édition a été honorée de la participation de son Excellence Younes SEKKOURI, Ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, en tant qu’invité d’honneur.

Cet évènement, dont Maryam ZOULALI – Responsable Recrutement, Partenariats et Marque Employeur au sein du groupe Attijariwafa bank a été la coordinatrice et la maîtresse de cérémonie, s’est déroulé autour du thème « L’Afrique face à ses défis : Comment les talents peuvent contribuer à l’émergence du continent ? » et a réuni plusieurs personnalités marocaines et internationales de renom, aux côtés des représentants du groupe Attijariwafa bank et bien d’autres personnalités, etc., parmi lesquelles :

Mohamed METHQAL – Ambassadeur Directeur Général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale, Hassan NACIRI – Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Karima MKIKA – Membre du Conseil Économique, Social et Environnemental, Laila MAMOU – Directrice Générale Déléguée de Sofinco et Présidente de INJAZ Al-Maghrib, Abdou Souleye DIOP – Managing Partner Chez Mazars, Amadou DIAW – Président fondateur de ISM Dakar, Lionel ZINSOU – Président de la fondation de l’Ecole Normale Supérieure et ancien Premier Ministre, Ismail DOUIRI – Directeur Général Délégué du groupe Attijariwafa bank, en charge du pôle de Banque de Détail à l’International et Filiales de Financement Spécialisées, Youssef ROUISSI – Directeur Général Adjoint du groupe Attijariwafa bank en charge du pôle CIB, Monsieur Mohamed SOUSSI – Directeur Exécutif du groupe Attijariwafa bank en charge du Capital Humain Groupe.

Dans le cadre de cette dynamique, deux tables rondes ont été organisées autour des thématiques suivantes :

• « Les Hubs d’excellence en Afrique : Comment activer les leviers d’une coopération efficace au service du développement des compétences des jeunes ? » ;

• « Comment les économies africaines peuvent accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement et des aspirations des jeunes ? ».

Plusieurs activités ont également été réalisées avec une forte implication des jeunes talents notamment des rencontres avec des dirigeants comme M. DOUIRI, Directeur Général Délégué à Attijariwafa bank et M. DIOP, Managing Partner à Mazars. L’objectif est de créer un climat de transfert d’expérience à travers l’interaction autour de plusieurs sujets relatifs au continent.

La parole a également été donnée aux jeunes autour du thème « Afrique et Compétences : Quels leviers pour fidéliser les talents ».

Enfin, la story Yeelen qui a mis en exergue la formidable dynamique d’échanges entre des jeunes et des Alumni Yeelen, a passionné une large audience panafricaine.

À ce titre, le Groupe a accéléré le déploiement du programme Yeelen avec une importante dynamique de recrutement. Lancé en 2010, ce dispositif consiste à sélectionner les étudiants subsahariens les plus brillants, issus des universités et écoles de commerce et d’ingénieurs marocains. Ces talents évoluent dans les différentes lignes de métiers au Maroc, pendant une durée allant de 12 à 36 mois, à l’issue de laquelle ils rejoignent les filiales du Groupe en Afrique.

Des stands de recrutement digitaux ont été mis en place par filiale et par pays afin de permettre aux talents d’échanger avec les managers du Groupe au Maroc et à l’international autour des grands projets et des perspectives de recrutement qu’offre Attijariwafa bank. En marge de cet espace carrière, des présentations relatives aux métiers de la banque ont été faites autour de plusieurs thèmes, à savoir la transformation digitale de la banque, la dynamique orientée vers les métiers de l’innovation et la politique de gestion des risques.

Cette deuxième édition du colloque « Talents Africains » a créé une réelle dynamique orientée vers des questions liées au développement de notre continent en mettant à l’honneur les compétences africaines comme catalyseur de progrès et de croissance. Plus de 10 000 jeunes talents issus de divers pays et établis dans plusieurs continents ont pris part à ce programme qui a été riche en échange et en partage.

À travers cette deuxième édition du colloque « Talents Africains », le groupe Attijariwafa bank renouvelle son engagement à mettre les compétences africaines au cœur de sa stratégie visant à créer une dynamique constructive au service d’une Afrique qui croit en ses talents et en son avenir.