Les actionnaires de M6 ont donné, mardi, leur feu vert au projet de fusion du groupe de télévision et de radio avec TF1, rapportent les médias de l’hexagone.

La modification des statuts ouvrant la voie à ce rapprochement, annoncé en mai 2021, a été validée à plus de 99% des voix. Il doit être finalisé début 2023 après l’accord de l’Arcom et de l’Autorité de la concurrence.

Un regroupement de TF1, propriété de Bouygues, et de M6 (mis en vente par l’Allemand Bertelsmann, actionnaire de RTL Group), donnerait naissance à un géant français sur le marché des droits audiovisuels, de la distribution de chaînes et de la publicité télévisuelle, avec environ 75% du chiffre d’affaires français de ce dernier secteur.

Mais avant cela, diverses obligations réglementaires -notamment actionnariales- devront être respectées. En raison de celles-ci, les activités liées à l’autorisation d’émettre de M6 seront maintenues dans une entité juridique cotée en Bourse, « M6 Edition », puis, pour chaque action du groupe actuel, les actionnaires recevront 2,1 action du nouveau groupe, ainsi qu’un dividende exceptionnel de 1,5 euro.

Par ailleurs, les actionnaires de M6 ont porté à 75 ans la limite d’âge des membres du directoire, permettant à Nicolas de Tavernost « de poursuivre sa mission, tant pour conduire le groupe pendant la période d’autorisation de l’opération par les pouvoirs publics, qu’après la fusion en tant que premier président opérationnel du nouveau groupe. »

Reste la question des « synergies » entre M6 et TF1, estimées entre 250 et 350 millions d’euros, selon les « remèdes » que l’Autorité de la concurrence imposera pour limiter la position dominante du nouvel ensemble.

Au premier trimestre, M6 a annoncé mardi avoir enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 9% à 322 millions d’euros, dont 219 millions d’euros (+7,5%) issus de la publicité à la télévision (M6, W9, 6ter…) et 32 millions (-5,9%) des radios RTL, RTL2 et Fun Radio.

Les recettes non publicitaires sont également en hausse sur un an de 23% à 70 millions d’euros, notamment grâce à la reprise de l’exploitation des films en salles (l’activité production bondit de 59% à 15 millions d’euros), et à la consolidation des agences immobilières Stéphane Plaza, l’un des efforts de diversification du groupe.