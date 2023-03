Le voyagiste accroît son engagement dans le Royaume et ajoute des vols supplémentaires pour des voyages vers des plages de rêve de l’Atlantique. FTI approfondit également sa coopération avec Atlas Hospitality Hotels & Resorts après une pause de deux ans causée par la Pandémie.

Des perspectives ensoleillées pour les fans du Maroc : Le leader du marché étend la disponibilité au départ de Düsseldorf et de Stuttgart et propose à ses clients des liaisons aériennes exclusives vers Agadir à partir de fin juin 2023. Jusqu’à la fin de la saison estivale 2023, les clients FTI auront alors accès à des vols supplémentaires du partenaire solide Eurowings en plus des liaisons Lufthansa.

« Les vacances au Maroc sont à la mode. Dans l’ouest de l’Allemagne, les capacités se resserrent déjà, en particulier pendant les vacances scolaires d’été. Nous y réagissons immédiatement », souligne Jan Mayer, Chief Product Officer Short & Mid-Haul chez FTI et explique plus loin : « nous investissons dans le pays sur le long terme et souhaitons y apporter un soutien maximal au tourisme après une longue période de sécheresse causée par la pandémie. Pour cette raison, nous examinons déjà les moyens d’étendre notre engagement pour la saison 2023/24 d’hiver ».

Coopération étroite avec Atlas Hospitality Hotels & Resorts

« Lors de ma visite au Maroc en décembre 2022, nous avons décidé que nous voulions faire partie du retour du Royaume », déclare Ralph Schiller, PDG de FTI GROUP. « En plus du programme de vols, avec notre partenaire Atlas Hospitality, nos conditions dans le pays sont idéales. Nous pouvons fournir à nos clients un produit de qualité pour un voyage très confortable – à la fois pour les circuits et les vacances à la plage », souligne encore Ralph Schiller. Atlas Hospitality Hotels & Resorts et FTI sont liés par une solide coopération depuis plus d’une décennie : les 20 hôtels de la chaîne hôtelière sont ancrés dans le portefeuille du voyagiste.

La direction générale d’Atlas Hospitality Morocco confirme l’excellent retour normatif du Tourisme au Maroc. Pour le Groupe Hôtelier, 2022 s’est achevée sur d’excellents scores d’occupation et de revenus moyens par client. Les marchés français, anglais et espagnols sont déjà en vitesse de croisière au-delà de 2019. Pour le marché allemand, Atlas Hospitality Morocco a lancé de nombreuses actions pour dynamiser ce marché et en faire un Key Success Market. À ce titre, le partenariat avec FTI est vivant et dynamique.

Offre variée dans le Royaume sur l’Atlantique.

À Marrakech et Agadir, le voyagiste propose une large gamme d’hôtels pour différents budgets et goûts. « Mais les nombreux allers-retours attirent également les vacanciers. Apparemment, les clients veulent rattraper le temps perdu et découvrir en détail le royaume diversifié », explique Halina Strzyzewska, responsable des destinations stratégiques Maroc et Tunisie chez FTI. Les best-sellers de l’offre forte sont donc « The Great Morocco Round Trip » et « Fascination Royal Cities ».