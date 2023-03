Le mois de Ramadan est l’occasion de se réunir autour d’une bonne table, seul ou en bonne compagnie.

Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, à Casablanca. Ce qui est certain, c’est que tous les établissements jouent sur la diversité, l’abondance et l’ambiance festive pour séduire la clientèle. Formules avec service à table, buffet à volonté ou menus pré-composés, tout le monde y trouve son compte

Ci-dessous une première sélection constituée de 20 établissements proposant des formules Ftour, classés par tarifs.