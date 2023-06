L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé, lundi à la gare de Tanger ville, une initiative citoyenne à travers une opération écologique inédite, visant à renforcer davantage la connexion de l’énergie à la nature, et ce à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement.

Dans son élan ferme qui s’inscrit en droite ligne avec la stratégie énergétique nationale et fidèle à ses engagements écologiques, l’ONCF a choisi de célébrer cette Journée, en partenariat avec la Fédération nationale du scoutisme marocain engagée dans la protection de l’environnement, dans un cadre de partage et de sensibilisation autour de l’aspect écologique des trains Al Boraq circulant avec l’énergie propre depuis janvier 2022.

Pour l’ONCF, cette journée est l’occasion de rappeler que voyager en train est la meilleure manière de limiter son bilan carbone, précisant qu’en moyenne le train émet 25 à 30 fois moins de gaz à effet de serre que les autres moyens de transport, avec une émission nulle 0 g de CO2 par passager par kilomètre pour les trains Al Boraq circulant totalement à l’énergie propre. Cette initiative ambitionne d’encourager les voyageurs à adopter une attitude plus respectueuse de l’environnement, en les invitant à visiter, durant une semaine à partir de lundi, un espace pédagogique aménagé à la gare de Tanger, qui propose des ateliers de rempotage et des contenus de sensibilisation sur cette thématique environnementale.

Notons que l’ONCF vient d’établir son bilan carbone au titre de l’année 2022, en conformité avec la démarche universelle. Ce bilan dégage une diminution nettement considérable de l’empreinte carbone de l’ONCF et ce, en dépit de l’évolution remarquable du recours au voyage par train.

L’ONCF a souligné, dans un communiqué, que les émissions globales de Gaz à effet de serre (GES) ont affiché une régression de 31% en 2022, se limitant à près de 371 milles tonnes eqCO₂ (contre 541 milles en 2021), et dont près de 25% sont exogènes en lien direct avec les déplacements effectués, bien en amont qu’en aval, avec un gain en intensité carbone des voyageurs de l’ordre de 2,99 g CO2, se situant seulement à 20,85 g CO2 par kilomètre parcouru par chacun des 46 millions de passagers transportés.

Les gains générés constituent, à titre d’exemple, l’équivalent de 10.900 voitures par jour circulant sur l’autoroute Casablanca-Rabat, ou d’une année de chauffage pour 25.000 ménages ou 4.800.000 arbres comme puits absorbant le CO₂, a précisé la même source, relevant que les performances du bilan carbone 2022 ne sont autres que le fruit d’une dynamique exceptionnelle de résilience et de décarbonation, à travers l’adoption et le déploiement, tout au long de l’année, d’initiatives concrètes d’atténuation et d’adaptation, de solutions durables et d’actions d’envergure menées dans le souci constant de réduire, au strict minimum l’empreinte carbone des activités ONCF.