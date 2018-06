Infomédiaire Maroc – Lors d’une présentation du projet de Gazoduc Nigéria-Maroc devant le Roi Mohammed VI et le président nigérian Muhammadu Buhari, les responsables de la Compagnie de pétrole nationale nigériane (NNPC) et de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) ont affirmé que ‘‘pour des raisons d’ordre économiques, politiques, juridiques et sécuritaires, le choix s’est opéré sur une route combinée onshore/offshore’’.

‘‘Le gazoduc mesure approximativement 5 660 km et son CAPEX a été défini’’, ont-ils poursuivi, notant que la construction devrait se faire en plusieurs phases et répondre aux besoins croissants des pays traversés et de l’Europe au cours des 25 prochaines années.

