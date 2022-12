La mise en œuvre effective du chantier de généralisation de la couverture médicale, lancé le 1er décembre courant, se déroule dans de bonnes conditions, a souligné jeudi le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans une allocution prononcée à l’entame des travaux du Conseil de gouvernement, M. Akhannouch a indiqué que le gouvernement a « réussi à généraliser la couverture médicale conformément à l’agenda royal », relevant que depuis le 1er décembre, quatre millions de familles marocaines sont en mesure de bénéficier des prestations de l’assurance maladie obligatoire de base, tout en préservant les acquis de RAMED.

Il a noté, dans ce sens, que le gouvernement « suit de près, en coordination avec la Caisse nationale de sécurité sociale, la mise en œuvre sur le terrain de ce chantier, qui se déroule dans de bonnes conditions », notant que les familles peuvent continuer à bénéficier, après que l’État a pris en charge leurs cotisations à la Caisse, des prestations qui leur sont fournies par l’hôpital public avec une prise en charge directe de l’État.

De même, ces familles sont désormais en mesure, ajoute-t-il, d’obtenir un remboursement des frais de médicaments et de soins en cas de recours au secteur privé, selon les quotas et procédures en vigueur, au même titre que les employés des secteurs public et privé.

Il a indiqué que le gouvernement s’est employé tout au long de cette année à élaborer une vision de réforme globale du système national de santé, afin qu’il puisse accompagner le chantier royal pour la généralisation de la protection sociale, notant que le gouvernement est parvenu, avec le Parlement, en peu de temps et dans un climat d’entente et de cohésion, avec un sens patriotique élevé et une efficacité tangible, à promulguer la loi-cadre relative au système de santé, immédiatement après son adoption en Conseil des ministres. M. Akhannouch a rappelé que le Conseil de gouvernement, réuni la semaine dernière, avait examiné les cinq projets de loi d’application de la loi-cadre relative au système de santé, qui permettront la mise en œuvre effective de la réforme du secteur de la santé.

Le Chef du gouvernement s’est félicité, en outre, de la succession des grands chantiers de réformes sectorielles initiées cette année par le gouvernement, notamment le Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation à l’horizon 2030, dont le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a fait une présentation.

Ce chantier, a-t-il souligné, revêt une dimension stratégique et un caractère purement pratique sur la base des conclusions des séances régionales d’écoute et de consultation, ainsi que des séances de dialogue entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs du secteur.

Au début des travaux du Conseil, le Chef du gouvernement a salué la qualification historique de l’équipe nationale pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, en tant que première équipe arabe et quatrième pays africain à atteindre ce stade avancé de la compétition, exprimant son souhait de voir se poursuivre les victoires de la sélection nationale qui a hissé haut le drapeau marocain et et montré au monde la forte communion des Marocains et leur mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI.

Il a également rendu hommage au public marocain pour son esprit patriotique, sa mobilisation et son soutien, remerciant une nouvelle fois, au nom de tous les membres du gouvernement, le staff technique, les dirigeants et les cadres de la Fédération royale marocaine de football qui ont accompagné les joueurs de l’équipe nationale pour réussir cet exploit historique qui fait la fierté de tous les Marocains.