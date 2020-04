Les employés de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ont apporté une contribution de 2 millions de dirhams (MDH) au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Les cadres et agents de l’Office ont contribué volontairement à cet effort, chacun selon ses moyens, en consacrant entre 1 et 30 jours de salaire au profit du Fonds, “en harmonie avec les principes de solidarité, d’entraide sociale et des principes de la Constitution marocaine”, indique un communiqué de l’OFPPT parvenu à la MAP.

L’Office dans toutes ses composantes assure “se mettre à disposition pour accomplir tout ce que requiert le devoir national, afin d’assurer la continuité de la formation à distance et de l’encadrement pédagogique des stagiaires durant toute la période de confinement”.

A souligner que l’article 40 de la Constitution stipule que tous les citoyens “supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles résultant des calamités et des catastrophes naturelles”.

Plusieurs entreprises publiques et privées, institutions nationales et corps de métiers ont annoncé des contributions au Fonds, réservé à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence, ainsi qu’au soutien de l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement.