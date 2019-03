Le Sommet Climate Chance Afrique se tiendra du 16 au 18 octobre prochain dans la capitale ghanéenne Accra, avec la participation de plus de 1.000 acteurs non-étatiques impliqués dans la lutte contre le changement climatique sur le continent africain.

Après la première édition, organisée à Abidjan en 2018, ce sommet mettra en lumière l’engagement du Ghana et plus globalement des acteurs africains dans la lutte contre le changement climatique, indique un communiqué des organisateurs.

Ce sommet se veut une plateforme visant à contribuer concrètement au renforcement de la mobilisation des gouvernements locaux et des acteurs non étatiques dans la lutte contre le changement climatique en Afrique, précise le communiqué.

« Ce sommet sera l’occasion de focaliser sur les bonnes pratiques des acteurs locaux africains et offrira une réelle chance aux acteurs non étatiques de se réunir et partager leurs expériences », a indiqué Ronan Dantec, président de Climate Chance Association, co-organisatrice de l’événement, en collaboration avec la National Association of Local Authorities of Ghana (NALAG).

