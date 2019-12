Le projet « Pour une meilleure gouvernance environnementale de l’entreprise » a été présenté, jeudi à Casablanca, lors d’une rencontre organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et The World Environment Center (WEC).



Ce programme vise à renforcer la performance environnementale des entreprises bénéficiaires, notamment les PMEs, à travers la mise en place d’actions concrètes en faveur de l’amélioration de leur profil environnemental tout en faisant appel aux meilleures technologies disponibles, indique la CGEM dans un communiqué.



Il sera mis en œuvre par le WEC qui s’appuiera sur l’expertise nationale, notamment celle de la CGEM en sa qualité de représentant du secteur privé marocain.



« Ce projet de gouvernance environnementale apportera un avantage compétitif à nos entreprises et leur permettra d’avoir accès plus facilement aux transferts de technologies et aux financements et d’exporter leur expertise dans d’autres pays », a souligné le président par intérim de la CGEM, Mohamed Bachiri, cité dans le communiqué.



Ainsi, la CGEM procédera prochainement à la sélection de 25 entreprises pilotes, en vue de définir des plans d’actions dans des domaines tels que l’économie de l’eau, la gestion de la pollution atmosphérique et des eaux usée et d’organiser des tables rondes pour débattre de thématiques environnementales et de promouvoir les meilleures technologies disponibles, conclut le communiqué.