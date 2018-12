Infomédiaire Maroc – Le ministère de la réforme de l’administration et de la fonction publique a annoncé, lundi, l’ouverture des candidatures pour la représentation de la société civile au sein du Comité de pilotage du gouvernement ouvert.

Dans un communiqué, le ministère souligne que cette initiative a pour objectif de mettre en place un système de gouvernance basé sur un partenariat solide et efficient entre le gouvernement et la société civile prenant en compte les principes définis dans le cadre de l’initiative internationale du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO).

Le Comité de pilotage, où sont représentées de manière équilibrée les départements ministériels et la société civile, a pour mission d’assumer une supervision stratégique en vue de mener à bien toutes les initiatives visant à soutenir les principes de l' »Open Government » au Maroc et à mobiliser les différentes parties prenantes.

La commission de sélection est composée de personnalités indépendantes qui procèderont à la sélection de cinq représentants de la société civile au sein de ce comité pour un mandat de deux ans, précise la même source, notant que le choix se fera en fonction de critères objectifs et transparents définis par des représentants de la société civile. Le but est de garantir que ces membres puissent coopérer efficacement avec les départements concernés pour assurer le suivi de mise en œuvre de ce chantier et favoriser la mobilisation de la société civile.

Le Maroc a rejoint l’initiative du Partenariat pour un gouvernement ouvert en avril 2018, destinée à promouvoir la démocratie participative en mettant le citoyen au centre des préoccupations à travers notamment le renforcement de la transparence, de l’accès à l’information, la lutte contre la corruption et l’encouragement des citoyens pour qu’ils participent aux processus de prise de décision. Le Plan d’action national du gouvernement ouvert pour la période 2018-2020 a été mis en ligne sur le site Web officiel de l’Initiative en septembre 2018, à savoir: https://www.opengovpartnership.org/countries/morocco.

Les personnes désireuses de présenter leur candidature devront soumettre leur dossier au plus tard le 31 décembre via le lien : http://www.gouvernement-ouvert.ma ou par courrier sécurisé ou dépôt direct au siège du ministère de la Réforme administrative et de la Fonction publique (Direction des études, de la communication et de la coopération).