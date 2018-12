Infomédiaire Afrique – La Banque mondiale s’est engagée à faire don d’un montant de plus de 29 millions de dollars (17 milliards de francs cfa) pour la poursuite du Projet de reconstruction et de relance économique (PRRE) entamé au lendemain de la crise de 2012 au Mali.

Ce financement additionnel va permettre d’achever des activités en chantier et d’initier de nouveaux projets au bénéfice des populations ayant été affectées par la crise, a assuré Boubou Cissé, ministre de l’Economie et des Finances, cité lundi par l’agence de presse malienne (AMAP).

Le PRRE a permis la reprise de la fourniture de services sociaux de base de même que la conduite d’activités productives dans toutes les zones cibles, a pour sa part souligné la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Soukeyna Kane.

Elle a ajouté que la reprise de la fourniture des services sociaux ainsi que le redémarrage des activités productives ont incité de nombreuses personnes à retourner dans leurs zones d’origine.

Démarré il y a quatre ans avec un budget initial de 100 millions de dollars US, le PRRE vise à réhabiliter des infrastructures de base et à restaurer des activités productives pour favoriser le retour de la confiance et de la paix, et partant, celui des populations déplacées par la crise.

La zone d’intervention du projet s’étend au nord et au centre du pays.