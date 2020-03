La Fondation Phosboucraa s’est mobilisée pour lancer « L’Formation MenDarek », une plateforme qui permet à tous les bénéficiaires de ses Learning Centers de continuer leurs formations et le développement de leurs capacités malgré la crise du Coronavirus.

Par souci de préserver ses bénéficiaires et leurs familles de tout risque de contamination, la Fondation avait procédé à la fermeture temporaire de ses deux Learning Centers à Laayoune et Dakhla. Cette mesure préventive, mais vitale, a incité la Fondation à mobiliser toutes ses équipes afin de mettre en place rapidement une alternative pour que ses bénéficiaires ne soient pas pénalisés par la crise du coronavirus. Désormais, grâce à la plateforme « L’Formation MenDarek », tous les bénéficiaires des Learning Centers de Laayoune et Dakhla peuvent, à partir de chez eux, accéder à tous les modules de formation auxquels ils sont inscrits.

Autre mesure prise par la Fondation, les bénéficiaires ne disposant pas d’outil digital ou n’ayant pas les moyens de s’offrir un service de connexion sont pris en charge par les centres qui mettent à leurs dispositions des clefs de connexion 4G et des tablettes en mode prêt.

Côté contenu, la plateforme « L’Formation MenDarek» propose un éventail de modules identique à ce qui est dispensé en présentiel dans les centres, dans des formats divers et interactifs : cours écris, vidéos, exercices interactifs, et même jusqu’à 7 séminaires et cours simultanés en direct.

Le suivi et l’évaluation des bénéficiaires, points cruciaux des formations à distance, ont bien été étudiés et élaborés. Une grande équipe de personnes formées et expérimentées assure le suivi et le soutien nécessaires aux bénéficiaires de la plateforme « L’Formation MenDarek». Soutenus par une équipe de support technique informatique mobilisée en permanence, l’équipe contenu, l’équipe accompagnement et l’équipe surveillance assurent la gestion des apprenants à différents niveaux et suivent de près le progrès de chaque bénéficiaire.

A noter que la plateforme « L’Formation MenDarek» était un projet conçu au départ pour répondre à la demande croissante des jeunes pour les programmes des Learning Centers de la Fondation Phosboucraa. La crise du Coronavirus a incité la Fondation à développer cette plateforme davantage pour élargir ce service au plus grand nombre et surtout pour contribuer à l’effort national de prévenir la propagation de la pandémie covid-19 au sein de nos familles, et dans notre pays, tout en préservant les chances de réussite des jeunes des régions du Sud.