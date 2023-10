Intervenant en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, dont les travaux ont débuté ce lundi à Marrakech, le directeur général du groupe Renault, Luca de Meo, a indiqué que 20% de la production globale de son groupe se fait au Maroc.

Et de préciser que les deux sites de production que compte le constructeur automobile dans le pays, à savoir l’usine Somaca à Casablanca et celle de Tanger Melloussa, sont dans le top 5 des sites les plus performants du groupe dans le monde.