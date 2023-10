Le programme international « Best Places To Work in Morocco 2023 » vient de dévoiler les noms des 10 meilleurs employeurs au Maroc pour cette année.

« Les Eaux Minérales d’Oulmès, Konecta, Allianz Trade, Alten, AstraZeneca, CMS, Societe General Africa Technologies and Services, Madaef, Cipla et Kitea figurent ainsi parmi les meilleurs employeurs au Maroc pour l’année 2023 », indique un communiqué de « Best Places To Work in Morocco ».

Ce programme international de certification des entreprises est organisé depuis 13 ans au Maroc et vise à rendre hommage aux entreprises qui se distinguent par la qualité des politiques et des pratiques RH et l’engagement de leurs collaborateurs, fait savoir la même source.

Dans la catégorie des entreprises de moins de PME et moyenne entreprise, Allianz trade, filiale du leader mondial de l’assurance-crédit et un expert reconnu dans les domaines de la caution, du recouvrement, du financement structuré et du risque pays, a obtenu la première position.

« Des professionnels aguerris et passionnés par leur métier, une stratégie autant ambitieuse que transparente, la rigueur et l’engagement induits par l’ancrage à un Groupe multinational de tout premier plan : Voici trois raisons, parmi tellement d’autres, qui font d’Allianz Trade Maroc un employeur de choix », indique le CEO de Allianz Trade Maroc, Hicham Bensaid Alaoui.

AstraZeneca Maroc a obtenu la deuxième position, suivi par CMS, tandis que Société Générale Africa Technologies and Services (SG ATS) a obtenu la quatrième position, suivi par Madaef et Cipla Maroc.

Dans la catégorie des grandes entreprises, les Eaux Minérales d’Oulmès a remporté la première position, suivi par Konecta et Alten Delivery Center et Kitea.

« Le classement de la société Les Eaux Minérales d’Oulmès à la première place des entreprises certifiées Best Place to Work au Maroc nous rend fiers et vient confirmer une nouvelle fois les efforts de l’entreprise en matière de bonne gouvernance. Cela nous encourage à continuer à œuvrer pour le développement de notre capital humain et pour le renforcement de notre culture d’entreprise qui prône l’égalité des chances, la transparence et l’évolution de carrière. Nous sommes heureux que nos collaborateurs aient participé à cette enquête, anonyme, pour exprimer leurs pensées », indique le directeur général des Eaux Minérales d’Oulmès, Naoufel Jellal, cité également dans le communiqué.

Ces entreprises ont pour point commun d’être à « l’écoute de leurs collaborateurs », en plus ces entreprises mettent l’humain au cœur de leur modèle avec un management équilibré, des pratiques en faveur de la qualité de vie, une forte culture d’entreprise et un focus sur le bien-être des collaborateurs, déclare pour sa part le Responsable du programme « Best Places to Work », Hamza Idrissi.

Cette année, poursuit le communiqué, le niveau d’engagement des collaborateurs du top 10 s’est établie autour de 80%, 2 point supérieur par rapport à la moyenne de 2022. Ces résultats indiquent qu’il n’y a pas un seul facteur qui contribue à une meilleure expérience collaborateurs. Il s’agit plutôt de l’aboutissement de multiples initiatives autour de la reconnaissance, le développement professionnel, la communication, le leadership/engagement et l’agilité.

La période post-Covid-19 montre, selon le programme, des bouleversements dans l’organisation RH et notamment autour de la perception de l’équilibre vie privée et vie professionnelle au Maroc.

Dans les entreprises certifiées cette année, 88% des collaborateurs sondés apprécient notamment que leurs managers les invitent à donner des idées et suggestions et en tiennent compte. D’après les résultats 2023, les collaborateurs placent aujourd’hui en tête de leurs préoccupations dans leur travail : le sens du travail, l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle et la rémunération.

Le palmarès « Best Places to Work » récompense chaque année les entreprises où il fait bon travailler. Par ce classement, les collaborateurs valorisent les initiatives réalisées par leurs employeurs pour améliorer leurs conditions de travail et leur bien-être.

Au Maroc, le programme évalue la qualité de vie au travail de plusieurs entreprises grâce à une méthodologie rigoureuse et transparente. D’abord, une évaluation RH compilant l’ensemble des pratiques managériales au service du bien-être au travail et une deuxième évaluation anonyme adressée aux collaborateurs autour de 8 thématiques incluant la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.