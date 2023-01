Groupe marocain coté à la Bourse de Casablanca et présent en propre en Europe, au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, Timar entame un nouveau cap stratégique.

En effet, les groupes Puech et Clasquin ont annoncé, mardi, la signature d’un accord en vue de la prise de contrôle de Timar par Clasquin.

« Les parties sont entrées en négociations exclusives pour l’acquisition par le groupe Clasquin des 63,57% du capital et des droits de vote de Timar SA détenus par les membres du groupe familial Puech. Cette acquisition serait suivie par une offre publique d’achat obligatoire sur le solde du capital de Timar », indique un communiqué de Timar et Clasquin, publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Timar, groupe marocain coté à la Bourse de Casablanca, présent en propre en Europe, au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, conçoit depuis près de 40 ans des solutions innovantes dans les domaines du transport international, de la logistique et du transit de marchandises.

Créé en 1980 et spécialisé dans les solutions innovantes dans les domaines du transport international, de la logistique et du transit de marchandises, Timar réalise en 2021 plus de 540 millions de dirhams (MDH) de chiffre d’affaires consolidé et un résultat net part du groupe de 12,3 MDH. Il se compose de 13 filiales réparties au Maroc, en France, au Portugal, en Espagne, en Tunisie, en Mauritanie, au Mali, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, et compte 450 collaborateurs.