Présentant le projet de loi N°11.22 relatif à la création de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés, mardi à la Chambre des représentants, le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, en a décliné la vision et les missions.

D’emblée, Ait Taleb a expliqué que ledit texte a pour objectif de garantir le développement du stock du sang humain, répondre aux besoins nationaux et fournir tous les dérivés du sang.

L’agence marocaine du Sang et de ses dérivés sera chargée de « mettre en œuvre les orientations stratégiques de la politique étatique visant à assurer le développement du stock de sang humain afin de répondre aux besoins nationaux, de fournir tous les dérivés du sang, en toutes circonstances, et de veiller à sa sécurité et sa qualité », a également souligné le ministre.

Le projet de loi N°11.22 permet à l’agence d’effectuer des opérations de fabrication, d’importation et de commercialisation de médicaments dérivés de sang, de mener de nombreuses missions, notamment la préparation de la politique nationale relative au sang, sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation, outre la collecte du sang des volontaires, son traitement biologique, ainsi que tous les travaux liés à sa préservation, sa transformation et son emballage, a détaillé le ministre.

L’agence veillera à développer le stock national du sang et de ses dérivés, à organiser tous les travaux liés à sa distribution et à son utilisation, et à fournir, en fonction du besoin, à l’ensemble des établissements sanitaires relevant des secteurs public et privé le sang, le plasma et les globules rouges.

Ce projet de loi procure, par ailleurs, la compétence à l’agence de proposer ou de réviser le tarif pour obtenir des poches de sang, outre le permis de mettre en place des stocks, de courte durée, du sang et de ses dérivés au sein des établissements sanitaires relevant des secteurs public et privé et de leur contrôle, a poursuivi le ministre de la santé.

Le texte autorise également l’agence à faire des diagnostics et des travaux thérapeutiques liés au domaine de la transfusion sanguine, ainsi que son développement.

Elle a, en outre, la possibilité de faire et de développer les recherches et les études scientifiques dans son domaine de spécialisation, de donner son opinion concernant les projets de loi législatifs et réglementaires qui lui sont soumis par le gouvernement, de faire des propositions concernant la réglementation relative au sang humain, à sa prise et à son utilisation, ainsi que de donner son avis sur toutes les questions relatives à sa spécialisation.

Ce projet de loi, conclut le ministre, charge l’agence de contribuer à la vigilance sanitaire et épidémique, de mener des opérations de sensibilisation, d’encadrement et de communication, de contribuer à la formation continue des professionnels de santé en matière de transfusion sanguine et de sa sécurité, et de veiller au contrôle épidémique de la transfusion sanguine.