La compagnie opérant dans la prospection pétrolière et gazière, Predator Gas & Oil Holdings PLC, a procédé aux travaux de forage du puits MOU-4 dans la région de Guercif. Les travaux ont été initiés le 29 juin, période qui a coïncidé avec Aïd Al-Adha au Maroc.

Dans un communiqué, datant du 4 juillet, Predator Gas & Oil indique que ces travaux interviennent à quelques jours de la clôture des opérations de forage au niveau du puits MOU-3, situé dans la région de Moulouya, dans la province de Midelt. La compagnie avait indiqué auparavant qu’elle cible, pour le puits MOU-4, la même séquence que celle trouvée au MOU-3.

Paul Griffiths, président exécutif, avait indiqué, concernant le puits MOU-4 : « nous ne nous attendons pas à trouver du gaz peu profond. Les cibles sont le Moulouya et le potentiel jusqu’alors inconnu des carbonates jurassiques dans une structure fermée de très grande taille. Une fois le forage du puits MOU-4 terminé, les résultats de tous les puits forés en 2023 seront rapidement évalués et comparés, et un programme complet et élargi de tests sans foreuse sera ensuite lancé en juillet ».