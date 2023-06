Predator Gas & Oil Holdings PLC, compagnie spécialisée dans la prospection pétrolière et gazière, vient d’annoncer la clôture des opérations de forage au niveau du puits MOU-3, situé dans la région de Moulouya, dans la province de Midelt.

La compagnie indique avoir achevé les opérations de forage et de diagraphie au niveau dudit puits, lui permettant d’évaluer le potentiel d’autres permis dont elle dispose, notamment le réservoir MOU-1. Ledit puits, dont les travaux ont été initiés en 2021, fera l’objet d’un programme de tests de suivi prochainement. Celui-ci sera mené avec un programme de forage ultérieur, afin de faire passer le projet à une phase de développement.

Parallèlement, les résultats du puits MOU-3 ont confirmé que son potentiel serait égal à celui du puits MOU-1, situé à sept kilomètres au sud-ouest. Le puits MOU-3 a atteint sa profondeur totale planifiée de 1.509 mètres.

Pour ce qui est des perspectives, la compagnie compte déplacer la foreuse Star Valley Rig 101 vers l’emplacement du puits MOU-4 sur la partie continentale. La société prévoit de commencer les opérations de forage sur place prochainement. Le puits MOU-4 ciblera la même séquence de Moulouya que celle trouvée dans le puits MOU-3.

Paul Griffiths, président exécutif, indique : « le puits MOU-3 a été concluant pour notre prévision préalable au forage concernant le potentiel de développement du sable dans la principale cible de Moulouya. Un intervalle brut de 43 mètres sera évalué par un test de puits sans foreuse ».

Et d’ajouter que : « l’attention sera désormais portée sur le forage et l’achèvement du puits MOU-4, où nous ne nous attendons pas à trouver du gaz peu profond. Les cibles sont le Moulouya et le potentiel jusqu’alors inconnu des carbonates jurassiques dans une structure fermée de très grande taille. Une fois le forage du puits MOU-4 terminé, les résultats de tous les puits forés en 2023 seront rapidement évalués et comparés, et un programme complet et élargi de tests sans foreuse sera ensuite lancé en juillet ».