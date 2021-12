Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic a dévoilé, jeudi lors d’une conférence de presse au complexe Mohammed VI de football à Maâmora, la liste des joueurs retenus pour prendre part à la phase finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue du 09 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

La liste est marquée par la présence de l’ailier droit du FC Barcelone, Abdessamad Ezzalzouli et l’absence de Hakim Ziyech.

La sélection nationale va évoluer au groupe C, aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs retenus :

Gardiens:

Yassine Bounou (Séville FC), Munir El Kajoui (Hatayspor), Anas Zniti (Raja de Casablanca).

Défenseurs:

Soufiane Chakla (OH Louvain), Samy Mmaee (Ferencvárosi TC), Ghanem Saïss (Wolverhampton), Nayef Aguerd (Stade Rennais), Achraf Hakimi (PSG), Souffian El Karouani (NEC Nijmegen) et Adam Massina (Watford) et Sofiane Alakouch (FC Metz).

Milieux de terrain:

Fayçal Fajr (Sivasspor), Soufiane Amrabat (Fiorentina), Aymane Barkok (Frankfort), Ilias Chair (Quenns Park Rangers) Imran Louza (Watford), Azzedine Ounahi (Angers SCO), Selim Amallah (Standard de Liège).

Attaquants:

Soufiane Boufal (Angers SCO), Munir Haddadi (FC Séville), Youssef En-Nesyri (FC Séville), Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC), Ayoub El Kaabi (Hatayspor), Zakaria Boukhlal (AZ Alkmaar), Abdessamad Ezzalzouli (FC Barcelone)