Acteur citoyen, conscient de sa responsabilité en tant qu’école, dans le respect de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le Maroc, et tenant compte des directives de son Ministère de tutelle requérant la suspension des classes physiques, HEM a mis en place, dans un délai record, un ensemble de mesures d’accompagnement nécessaires pour la continuité de ses activités pédagogiques et administratives.

ENSEIGNEMENTS EN LIGNE

Soutenue et épaulée techniquement par le réseau international canadien LCI Éducation dont elle est membre, HEM a mis en place un dispositif de cours en ligne utilisant la plateforme professionnelle ‘’Adobe Connect’’, l’une des meilleures solutions mondiales d’enseignement à distance. Plus de 90% des cours de HEM, tous niveaux confondus, sont prodigués en ligne.

Concrètement, HEM a transformé chacune de ses salles de classes physiques en salles de classes virtuelles. La logistique est très similaire à ce que les étudiants et professeurs vivent réellement au sein des campus HEM : les étudiants reçoivent leur emploi du temps comme à l’accoutumée, clique sur le lien de la classe où ils ont cours à une heure bien précise et y « entrent » virtuellement. Ils y retrouvent alors leur professeur et leurs camarades de classe pour le cours en question sur la plateforme « Adobe Connect » !

Les fonctionnalités sont alors nombreuses et font sentir les étudiants comme dans une « vraie » salle de cours :

• Partage et visualisation des documents du professeur (PDF, PPT, …)

• Possibilité d’utiliser simultanément un tableau blanc et d’y faire des schémas ou autres

• Demande de prise de parole par les étudiants (en levant « virtuellement » la main) ; prise de parole après accord du professeur et activation par ce dernier de la caméra qui montre l’étudiant qui parle

• Possibilité de demander au professeur de parler plus fort ou moins fort, d’accélérer ou de décélérer la cadence.

• Interactivité et échanges en temps réel avec le professeur par le biais d’un « Chat »

• Interactivité et échanges en temps réel entre étudiants par le biais d’un « Chat privé »

• Interaction avec le professeur ou un camarade ayant pris la parole, en applaudissant ou en rigolant « virtuellement » par exemple

• Possibilité de quitter la classe virtuelle pour quelques minutes s’il y’a besoin et de prévenir au préalable le professeur

• Et bien d’autres fonctionnalités encore…

Le corps professoral et les étudiants de HEM ont bénéficié d’une formation sous forme de tutoriels vidéo leur permettant de maîtriser la plateforme et de l’adopter très rapidement.

Les professeurs ont en plus bénéficié de formations en one to one.

Par ailleurs, un webinaire est proposé quotidiennement par LCI Éducation à la communauté pédagogique de HEM afin de mieux maîtriser toutes les fonctionnalités de la plateforme d’apprentissage en ligne ‘’Adobe Connect’’.

Le dispositif de cours en ligne est accompagné par un support technique sous forme de hot line, d’outil de clavardage en ligne (chat) pour assister les étudiants et les professeurs en temps réel et de partage de documents FAQ (frequently asked questions).

Il est à noter que les étudiants de HEM profitent également d’une plateforme de e-learning dédiée à l’apprentissage et à la pratique des langues intitulée ALTISSIA.

TELETRAVAIL

Le corps administratif de HEM éligible est, quant à lui, passé au télétravail et ce, depuis le Jeudi 19 mars 2020.

Un nouveau mode de travail est désormais possible du fait que HEM soit utilisateur de Microsoft Office 365 offrant de nombreux services en ligne de travail collaboratif notamment OneDrive et Teams pour les réunions.

Il est à noter que la communauté HEM a également accès à l’intranet « AGORA », un réseau informatique privé utilisé par tous les collaborateurs de LCI Éducation à travers le monde et qui leur permet des échanges des données, une accessibilité aux contenus et services offerts par le réseau incluant les formations, une intégration des ressources, etc.

Il est à souligner que l’ensemble des mesures prises et actions mises en place est le fruit de la mobilisation depuis plusieurs jours, de l’ensemble des équipes pédagogiques et administratives de HEM et de LCI Éducation à Montréal, afin d’assurer la continuité de la vie à HEM à travers le Maroc.

La Direction de HEM reste attentive à l’évolution de la situation. Il est à préciser que les décisions prises sont constamment motivées par une seule finalité, l’intérêt de tous les étudiants.