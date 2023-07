Le groupe Buddha-Bar, référence mondiale dans les domaines de la gastronomie, de l’hôtellerie, du bien-être, de la musique et de la mixologie, annonce son expansion dans la région de Tamouda Bay avec l’ouverture de son cinquième établissement qui élira domicile dans l’hôtel Banyan Tree Tamouda Bay.

En s’associant au beach club élégant du Banyan Tree Tamouda Bay, Buddha-Bar Beach & Rooftop, se veut la nouvelle destination branchée et ancrée à la méditerranée, avec vue spectaculaire sur l’infini de la mer, le temps d’un été éternel.

Situé dans la baie de Tamouda, connu aussi sous le nom « the Moroccan Riviera », le tout nouveau Buddha-Bar Beach & Rooftop offrira le lieu de rendez-vous exclusif pour vivre une expérience estivale unique.

Une nouvelle destination qui reflètera l’expertise de la marque Buddha-Bar Beach en matière de restauration et ambiance musicale, avec pour toile de fond le bleu azur de la méditerranée. Des instants de villégiature qui prennent vie en journée et se prolongent jusqu’à la fin de soirée avec un panorama saisissant. L’enseigne, connue pour son esprit légendaire qui célèbre les « Endless Summer Vibes », incarnera à nouveau une ambiance néo-asiatique et bohème avec une multiplicité d’atmosphères en parfaite synergie avec cet écrin confidentiel.

Au rythme de la journée, une succession de plaisirs gourmets et gourmands séduiront les convives qui se laisseront tenter par les créations emblématiques signatures de Buddha-Bar Beach et la cuisine fusion asiatique du littoral Pacifique qui se déclinent sur la carte du Beach Club ; Des saveurs d’exception présentées de manière sophistiquées qui reflètent le goût d’une expérience partagée de l’Orient et de l’Occident. Une alliance parfaite et harmonieuse de recettes et d’épices, combinant des saveurs japonaises, thaïlandaises et autres parfums asiatiques avec une touche d’Occident.

En parallèle, les mixologues passionnés et créatifs, font pétiller l’instant en proposant de fabuleux cocktails créations en résonnance parfaite à l’expérience gustative.

De jour comme de nuit, la nouvelle adresse du Buddha-Bar Beach & Rooftop Tamouda Bay incarnera le style musical du légendaire groupe, qui en fait sa popularité. En plus des playlists signées par les talentueux Dj du groupe mixées par le Dj résident, l’adresse sera aussi le lieu de rdv artistiques pour des expériences inoubliables en bord de mer.

Dans le prolongement du restaurant, sous un ciel étoilé, perché sur le toit avec une vue à couper le souffle, le Rooftop by Buddha-Bar Beach offrira quant à lui du coucher de soleil jusqu’à tard dans la soirée une expérience de convivialité pour apprécier des cocktails sensationnels, des plus classiques au plus sophistiqués, élaborés par les talentueux mixologues accompagné d’une carte de bouchées asiatiques. Un lieu de vie incomparable où se noue des rencontres, des complicités, des moments de joie et de rire, pour ravir les sens et satisfaire les palais les plus exigeants, avec pour fond

sonore les sets des Dj résidents.

Une atmosphère éclectique en accord avec l’esprit du groupe Buddha-bar où prime le sens de la fête et du partage et qui fait écho à la vie nocturne trépidante de Tamouda Bay.

« Le groupe Buddha-Bar International est ravi d’implanter sa marque légendaire et ses expériences inoubliables à Tamouda Bay, une destination en plein essor souvent considérée comme le joyau du Nord. En collaboration avec le Banyan Tree Tamouda Bay, les convives prendront plaisir à vivre des moments uniques, où ils pourront se délecter d’une cuisine exquise, se détendre sur la plage, apprécier le temps suspendu sous le ciel étoilé au Rooftop by Buddha-Bar et s’imprégner de l’ambiance unique des concepts « Endless Moments » du Buddha-Bar Beach de renommée mondiale. Le Maroc est l’une de nos priorités pour les années à venir, et nous sommes extrêmement heureux de renforcer la présence de notre marque avec cette ouverture », a déclaré le vice-président du développement commercial et des opérations du groupe, Nabil Souhail.