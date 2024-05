Le pionnier des Villages de Vacances, Club Med, et le leader de l’investissement touristique Madaëf ont inauguré, jeudi, le nouvel espace famille « le Ksar » au sein du Resort Marrakech-La Palmeraie.

Cette « Oasis famille », dont la cérémonie d’inauguration a été présidée par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, en présence notamment du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, des élus et des acteurs et professionnels du tourisme ainsi que d’autres personnalités, constitue une véritable extension de ce Resort pour enrichir l’expérience de séjour en tribu.

Ainsi, les 66 chambres devant accueillir les familles s’articulent autour d’un espace central, doté d’une piscine pour les petits et grands, d’une pataugeoire, d’un espace réservé aux jeux d’eau, ainsi que d’un bassin avec des toboggans.

La construction de cette extension vise le niveau « Very Good » de la certification « Haute Qualité Environnementale » (HQE), qui a pour vocation de minimiser les impacts environnementaux d’une réhabilitation ou d’une opération de construction immobilière.

A cet écrin familial s’ajoutent aussi 25 logements pour le personnel, sans oublier que cette extension a permis la création de plus de 30 emplois.

Dans une logique de respect de l’environnement et de développement durable, des bassins filtrants ont été créés au sein du Resort. Ils ont pour vocation d’assainir les eaux usées pour les réutiliser ensuite dans l’irrigation des jardins.

Autre nouveauté du Club Med Marrakech-La Palmeraie : l’ouverture d’un Baby Club Med qui accueille les tout-petits dès l’âge de 4 mois et jusqu’à 23 mois, et vient ainsi compléter l’offre des clubs enfants du Resort, dédiés aux plus jeunes des voyageurs, adolescents compris.

S’exprimant à cette occasion, la ministre Ammor a indiqué que cette extension est « un signal fort qui démontre l’intérêt des investisseurs et des marques internationales pour notre destination », expliquant que la capacité d’hébergement représente un vrai défi dans la feuille de route 2023-2026 du tourisme, compte tenu notamment des exigences découlant des grands événements que le Maroc va organiser, notamment la Coupe d’Afrique en 2025 et la Coupe du Monde en 2030, « qui sont pour nous une occasion en or pour transformer le tourisme de notre pays et stimuler l’ensemble de l’écosystème ».

Elle a dans ce sens souligné l’impératif, « d’accroître nos capacités d’accueil, et nous nous engageons pleinement à soutenir les investissements qui s’inscrivent dans cette perspective ».

« Nous sommes ravis de constater l’intérêt croissant des investisseurs pour le tourisme marocain », a-t-elle souligné, faisant savoir que « rien qu’en 2023, nous avons ouvert plus de 160 nouvelles unités hôtelières ou d’animation ».

Pour sa part, le président du Club Med, Henri Giscard d’Estaing, a relevé que « depuis plus de 60 ans, Club Med est fier de contribuer au développement touristique remarquable du Royaume », soulignant que le Maroc « a constamment été au cœur des grandes évolutions du Club Med ».

« Nous sommes heureux de célébrer aujourd’hui la finalisation réussie de la transformation du Club Med, que nous avions lancée en 2004, ici à Marrakech, dans ce lieu symbolique de notre histoire », s’est-il réjoui, avant de conclure qu »aujourd’hui Club Med-La Palmeraie est un véritable flagship du Club Med: haut de gamme, convivial et multiculturel ».

Selon les organisateurs, ce partenariat historique entre Club Med et Madaëf s’inscrit dans le prolongement des liens étroits et historiques qui unissent depuis 1963 le Maroc et le Club Med, au moment où celui-ci s’est implanté pour la première fois à Al Hoceima.

Le Club Med s’est associé depuis à Madaëf, leader de l’investissement touristique dans le Royaume, pour renforcer sa position comme acteur touristique majeur sur le marché national. C’est dans cette optique que Marrakech a accueilli le village La Palmeraie en 2004.