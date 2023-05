Les nuitées totales réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) ont enregistré, à fin mars 2023, une hausse de 161% par rapport à la même période de 2022, selon l’Observatoire du tourisme.

Dans le détail, cette évolution concerne les touristes non-résidents avec +366% et les résidents avec +29%, précise l’Observatoire dans ses statistiques du mois de mars 2023.

Par rapport à fin mars 2019, le nombre des nuitées a baissé de 2% (-6% pour les touristes non-résidents et +9% pour les résidents). Par destination, Marrakech, Tanger, Essaouira et Rabat ont dépassé le niveau du premier trimestre 2019 de 9%, 5%, 8% et 2% respectivement , tandis que Casablanca et Agadir ont vu leurs nuitées baisser de 14% et 15% respectivement par rapport au niveau du premier trimestre 2019.

Les recettes voyages en devises générées par l’activité touristique des non-résidents au Maroc se sont élevées à 25 MMDH, durant le premier trimestre 2023, contre 16,5 MMDH en 2019, soit une hausse de 51%.