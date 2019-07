Le gouvernement envisage de mener une concertation autour de la réforme globale du régime de retraite, a indiqué le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Intervenant à la Chambre des conseillers, El Otmani a souligné qu’aujourd’hui, une étude est menée en la matière par les quatre caisses de retraites concernées par la réforme des régimes de retraite, ainsi que les départements gouvernementaux concernés, en vue de déterminer les méthodologies de la mise en œuvre de la réforme globale basée sur le système de polarisation (public et privé), notant que les résultats de cette étude, lancée en mars dernier, seront examinés selon une approche participative élargie lors de l’élaboration d’une feuille de route pour une réforme globale du système de retraite.

Dans ce cadre, il a indiqué que le gouvernement a placé la situation des retraités au centre de ses préoccupations, en recourant à la réduction, autant que possible, de l’écart de niveau de revenu entre la phase active et la retraite et l’élargissement du nombre de bénéficiaires des régimes de retraite, en vue de leur assurer une vie décente et de leur permettre de contribuer au développement intégré de leur pays.