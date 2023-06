CWP Global et Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ont le plaisir d’annoncer la finalisation récente de l’investissement stratégique de CIP dans une partie du portefeuille de projets d’hydrogène vert à très grande échelle de CWP, comprenant des projets en Afrique, Australie et aux Amériques.

Dans le cadre de l’accord annoncé aujourd’hui, CIP, par l’intermédiaire de son Fonds de transition énergétique I, a acquis une participation de 26,67 % dans une plateforme de développement au sein de l’activité hydrogène vert de CWP, saisissant ainsi l’occasion d’investir dans son pipeline de projets d’hydrogène vert à très grande échelle en cours de développement dans le monde entier.

Le partenariat qui en résulte réunit l’équipe de CWP, leader de l’hydrogène vert et forte d’une expérience de deux décennies dans le développement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables à grande échelle, et l’expertise de CIP en matière de financement et de développement d’infrastructures de transition écologique à grande échelle. Le soutien de CIP représente un vote de confiance important dans le secteur émergent de l’hydrogène vert de la part de l’un des plus grands investisseurs mondiaux dans les infrastructures d’énergie renouvelable.

Il est clair aujourd’hui que le sentiment du marché a conclu qu’une demande importante et évolutive d’hydrogène vert devrait s’installer dans la seconde moitié de cette décennie. Les scénarios évalués par les pairs pour parvenir à des émissions nettes de GES nulles d’ici 2050 ou avant – y compris ceux du GIEC, de l’AIE, de l’IRENA et de l’Energy Transitions Commission, entre autres – montrent clairement que, parallèlement à l’électrification généralisée de la demande énergétique mondiale, la production et l’utilisation de l’hydrogène vert et de ses dérivés constituent un outil essentiel pour décarboniser divers secteurs à forte intensité énergétique mais difficiles à abattre, tels que l’exploitation minière, la production d’acier et d’engrais, ainsi que le transport à longue distance, y compris le transport maritime.

Selon le Breakthrough Agenda Report (2022) dirigé par l’AIE, les investissements dans la production d’hydrogène renouvelable et à faible teneur en carbone doivent augmenter considérablement pour faire passer l’approvisionnement de moins de 1 Mt en 2020 à 140-155 Mt d’ici 2030 afin de s’aligner sur les trajectoires d’émissions dans la poursuite des objectifs de température de l’Accord de Paris. Dans ce contexte, l’investissement de CIP dans le portefeuille de très grands projects d’hydrogène vert de CWP est un grand pas dans la bonne direction.

Alex Hewitt, PDG de CWP Global, a déclaré : ʺnous sommes ravis d’accueillir CIP dans la famille CWP, un nouveau partenariat qui n’aurait pas pu arriver à un moment plus important. La course vers le zéro net est lancée, et l’hydrogène vert à grande échelle sera un pilier essentiel de la décarbonisation mondiale, permettant peut-être de répondre à un cinquième de la demande énergétique mondiale d’ici 2050.

Ce partenariat entre CWP et CIP repose sur un remarquable alignement des valeurs et une vision commune de l’ampleur et de l’urgence de la transition énergétique. Nous nous réjouissons de travailler avec CIP pour créer de la valeur pour la planète et les générations futures, et de nouvelles opportunités pour les communautés et les économies locales, y compris dans les pays en développementʺ.

Felix Pahl, Partner chez Copenhagen Infrastructure Partners, a déclaré : ʺPour atteindre les objectifs de décarbonation, il faut produire de l’hydrogène et de l’ammoniac verts à grande échelle. Grâce à cet investissement, le Fonds pour la transition énergétique de CIP élargit sa participation au développement de projets PtX à l’échelle du gigawatt. CWP a fait ses preuves dans le domaine des énergies renouvelables et a déjà constitué un fort portefeuille de projets de développement PtX.

Avec une excellente équipe de gestion et des implantations régionales établies en Australie, en Afrique et en Amérique latine, nous nous attendons à ce que CWP devienne un leader mondial dans le développement de projets PtX à l’échelle du gigawatt et contribue de manière significative à la décarbonation des secteurs difficiles à abattreʺ.