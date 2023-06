Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable (MTEDD) a présidé, le 12 juin 2023, une réunion en présentiel du comité de suivi et d’accompagnement de la Stratégie nationale de Développement durable (SNDD), et ce, conformément aux dispositions du décret n° 452.19.2 relatif à la Commission nationale du Développement durable.

Lors de son mot d’ouverture, la ministre a félicité toutes les parties prenantes pour leur engagement et leur implication dans le processus de la refonte de la SNDD et dans la réussite de ce chantier structurant pour notre pays. Elle a par la suite rappelé que cette réunion avait pour objectif de présenter l’état d’avancement du processus de refonte de cette stratégie et inciter tous les acteurs concernés à doubler les efforts et accorder l’appui et l’accompagnement nécessaires pour accélérer son élaboration.

La ministre a saisi cette occasion pour mettre en exergue les principales conclusions et recommandations issues du processus de concertations et consultations mises en place dans le cadre de la refonte de cette stratégie pour impliquer toutes les parties prenantes dans sa co-construction notamment l’organisation des assisses régionales du développement durable (ARDD) pour intégrer la dimension régionale dans cette stratégie et le lancement d’une consultation citoyenne pour impliquer les Marocains et les Marocaines du monde entier dans l’élaboration de la nouvelle SNDD. Ce processus, a vu également l’organisation de 10 ateliers thématiques en présence des différentes parties prenantes et des entretiens bilatéraux avec les Secrétaires généraux et les hauts responsables des Départements ministériels, les représentants des institutions constitutionnelles, de la CGEM et de la Société civile.

Dans ce cadre, Leila Benali a souligné que ce processus a permis de définir une vision à concrétiser d’ici 2035, d’identifier 6 domaines de transformation vers la durabilité et des leviers sur lesquels il faut agir pour consacrer les bases d’un développement durable et inclusif dans notre pays. Ces domaines de transformation vers la durabilité ont été déclinés en enjeux prioritaires et en objectifs stratégiques et une batterie d’indicateurs sont proposés pour assurer le suivi et le monitoring du progrès réalisé pour atteindre les cibles préalablement fixées dans les délais requis.

La Ministre a également indiqué que l’objectif de ce processus est l’élaboration d’une SNDD opérationnelle pour concrétiser la vision que nous nous sommes fixés ensemble. Cet objectif ne peut être réalisé sans la mobilisation collective de toutes les parties prenantes pour proposer des indicateurs réalistes avec des impacts tangibles sur la population. En effet, il ne suffit plus de proposer uniquement des indicateurs pour assurer le suivi des actions sectorielles, mais de concevoir de nouveaux indicateurs pour suivre notre évolution vers un développement durable et inclusif pouvant assurer le bien-être à l’ensemble des citoyens, a-t-elle ajouté.

Il y a lieu de rappeler que la refonte de la SNDD qui a été adoptée par un conseil des ministres tenu, en juin 2017, sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohammed VI, se fait conformément à une décision de la Commission nationale du développement durable organisée le 14 avril 2022 pour tenir compte de nouvelles donnes sur le plan national et les engagements internationaux du Royaume. Ce processus consultatif et participatif de révision de la SNDD va se poursuivre à travers l’organisation des réunions de travail bilatérales et d’ateliers spécifiques avec certains départements ministériels pour plus de concertation.