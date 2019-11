Déjà reconnue à l’international pour son charme unique, Marrakech se retrouve cette fois dans le Top 50 des plus belles villes du monde, selon le site de réservation en ligne Flight Network. Ce palmarès est construit à partir des observations de plus de centaines de voyageurs professionnels, blogueurs et agents de voyages venant de partout sur la planète. A noter que la Cité Ocre et Le Cap (Afrique du Sud) sont les 2 seules villes africaines à figurer dans ce classement. Flight Network se décrit comme étant ‘‘la plus grande entreprise de voyages en ligne au Canada’’.