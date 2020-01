Le Maroc met actuellement la touche finale à un label de performance énergétique Eco-Binayate. Il sera lancé durant le premier trimestre de 2020.

Il s’agit d’une démarche volontaire proposée aux maîtres d’ouvrage et promoteurs immobiliers, dans le but d’améliorer la qualité énergétique et environnementale des bâtiments.



Eco-Binayate va s’appliquer progressivement et donner de la visibilité aux opérateurs vertueux. Dans sa première phase de développement, le label ne concerne que les logements neufs. Il a pour objectif de mettre en avant des bonnes pratiques dans le but de faire évoluer le secteur de la construction vers des immeubles durables plus confortables et plus économes en énergie.



Le Maroc s’engage également sur d’autres pistes prometteuses, comme l’appui et la promotion des chauffe-eaux solaires, la rénovation des bâtiments publics, l’aide au renouvellement du parc des réfrigérateurs et climatiseurs. Les réfrigérateurs représentent 45% de la consommation d’électricité des ménages, l’éclairage 20%.



Les efforts du Maroc viennent d’être récompensés avec un financement de 20 M€ accordé par la NAMA Facility, un programme financé par l’Allemagne, le Danemark, le Royaume-Unis et la Commission européenne, destiné à soutenir des projets de lutte contre le réchauffement climatique.

Opérationnel à partir de 2021, le projet marocain prévoit, entre autres, l’intégration de mesures d’efficacité énergétique dans 12 000 logements à construire à l’échelle nationale