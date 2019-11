Imkan, un créateur d’espaces urbains basé à Abou Dhabi, a dévoilé ce jour Le Carrousel, un projet à usage mixte sur la corniche de Rabat dont les installations modernes et l’environnement éblouissant vont transformer le paysage de la capitale.

Nécessitant un investissement de 1,5 milliard de dirhams et partie intégrante du projet d’aménagement intégré de la corniche, destiné à jouer un rôle majeur dans le développement urbain de la capitale, Le Carrousel couvre une superficie de plus de 10 hectares et bénéficie d’un emplacement exceptionnel au cœur d’une zone côtière de 11 km, à seulement 15 minutes du centre-ville et de l’autoroute.

Connectant la terre et l’eau, Le Carrousel est un projet intégré innovant qui adopte une démarche durable et résolument contemporaine. Sur le littoral de Rabat, il ouvre la ville à l’océan avec des équipements et services aux meilleurs standards internationaux. Son plan de masse novateur, inspiré du cercle, a été conçu par des cabinets d’architectes internationaux et nationaux : il valorise les qualités naturelles du site et connecte ses composantes de manière fluide et naturelle avec la présence de plazzas, de ponts pédestres, de pistes cyclables et d’une promenade maritime.

Pensé comme un espace de vie, de loisirs et de divertissement, Le Carrousel répond à toutes les attentes des résidents en quête de confort, de calme et de bien-être. Il s’articule autour de quatre volets principaux : des résidences, des espaces de loisirs et de promenade, un mall et un hôtel.

Walid El Hindi, président-directeur général d’IMKAN, a déclaré: «Nous sommes fiers de faire partie de ce projet ambitieux. Située sur la côte atlantique, la destination en bord de mer offre une expérience unique à 360 degrés à la fois aux habitants et aux visiteurs. Avec son emplacement privilégié et ses offres résidentielles et commerciales sur mesure, nous sommes convaincus que Le Carrousel est en passe de devenir l’une des principales destinations du Maroc. »

Des appartements et penthouses d’exception

Avec leur style chic et épuré, les résidences du carrousel, appelé le Phare du Carrousel symbolisent le raffinement et l’excellence. Elles se composent d’appartements et de penthouses lumineux et spacieux dont la conception privilégie le décloisonnement et l’ouverture. Véritables prouesses d’architecture et de décoration, ces lieux de vie sont subtilement agencés pour créer des espaces adaptés au style de vie des familles modernes. Ils comprennent des cuisines, des salles de bains, des séjours et des terrasses : autant d’espaces savamment distribués qui ouvrent la vue grâce à de grandes baies vitrées.

Une promenade en front de mer

Au pied des résidences, une promenade maritime piétonne permet aux résidents et visiteurs de profiter de l’air marin au cours de balades matinales ou pendant le coucher du soleil. Avec la moitié de sa superficie consacrée aux espaces verts, Le Carrousel est l’endroit idéal pour se ressourcer et profiter entre proches ou en famille de sentiers pédestres, de pistes de jogging et de pistes cyclables au sein d’un circuit parfaitement intégré aux différents ensembles du programme.

Un mall ouvert vers l’extérieur

Le centre commercial du Carrousel propose un mix inédit de franchises internationales et locales, de services à la personne, d’animations et de loisirs éducatifs. Sur une surface de 33 000 m², il convie les grands et les petits à vivre des expériences nouvelles et à célébrer le shopping, la gastronomie ou encore l’art et la culture, avec en prime un programme d’activités et des surprises tout au long de l’année. Une destination incontournable pour se faire plaisir, découvrir les nouvelles tendances et savourer des instants de détente.

Un hôtel-boutique d’affaire

Avec Le Carrousel Business Art, un élégant hôtel-boutique de 123 chambres, Le Carrousel est aussi une étape de choix pour les visiteurs de passage. Géré par un opérateur dont le nom sera bientôt dévoilé, l’établissement cinq étoiles symbolise l’art de recevoir et la quintessence d’un service hôtelier unique avec des restaurants gastronomiques et un centre de bien-être avec spa. Son architecture est résolument contemporaine et son orientation parfaite dévoile un panorama époustouflant sur l’Atlantique : l’hôtel comportera également des salles de réunion, une salle de réception modulable et un spa.

Un quartier d’affaires pour une créativité à taille humaine

Le Carrousel abrite également des bureaux et des espaces de coworking situés au cœur du mall et à proximité immédiate des résidences. Ici, les vies professionnelle et familiale se côtoient en toute harmonie dans un équilibre qui fait la part belle à la proximité, à l’échange et au partage. Favorisant l’épanouissement, ces lieux de travail forment un vrai poumon de créativité pour des start-up et des jeunes talents porteurs d’idées nouvelles. Une atmosphère décontractée dans un monde connecté, où nouveauté rime avec vitalité !

Le Carrousel en chiffres

● 1,5 milliard de dirhams d’investissement

● 1 100 emplois directs et indirects

● 10 hectares de superficie

● Un mall de 33 000 m² avec 120 boutiques

● Une promenade maritime de 500 mètres

● Un hôtel 5 étoiles de 120 chambres et suites

● 12 000 m² de bureaux