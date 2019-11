Le 20 novembre 2019, RCI Finance Maroc a été le premier émetteur de Bons de Société de Financement (BSF) à obtenir un visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) pour son Document de Référence et sa Note d’Opération suite à la nouvelle circulaire de juin 2019. Ce visa a également entériné le rehaussement de 2 à 2,5 milliards de Dirhams du programme BSF de RCI Finance Maroc.

Le 21 novembre 2019, RCI Finance Maroc a clôturé avec succès une émission inaugurale de 400 millions de dirhams à 3 ans. Cette opération a attiré un livre d’ordres de 6,1 milliards de dirhams et a ainsi été sursouscrite plus de 15 fois.

Les ressources levées à l’occasion de cette émission seront directement investies dans les offres de financements et services des marques Renault et Dacia à destination des particuliers, des entreprises et des concessionnaires du Groupe Renault au Maroc.

Pour rappel, créée en 2005, RCI Finance Maroc est filiale à 100% du groupe RCI Bank and Services (filiale à 100% de Renault). Le Groupe RCI Bank and Services propose des solutions financières et des services pour faciliter l’accès à la mobilité automobile des clients de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. A fin 2018, RCI FM est le leader du financement automobile au Maroc