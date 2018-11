Infomediaire Maroc – Dans son ambition de développement international, REALITES, Groupe de développement territorial, créé à Nantes en 2003, a choisi comme première étape l’Afrique. Le Groupe inaugurait, le jeudi 29 novembre 2018, son siège africain au Maroc, dans la ville de Casablanca. Les locaux accueillent REALITES AFRIQUE, nouvelle filiale dédiée aux projets d’aménagement territorial sur le continent ainsi que REALITES MAITRISE D’OUVRAGE MAROC, la Business Unit dédiée aux activités du Royaume du Maroc.

REALITES MAÎTRISE D’OUVRAGE MAROC, première antenne de REALITES AFRIQUE, nourrit l’ambition de partager le savoir-faire et le modèle d’aménagement des territoires de REALITES avec des partenaires locaux, ce qui lui permet de répondre aux besoins spécifiques et de s’inscrire pleinement dans la politique de développement du Royaume du Maroc.

La direction de REALITES MAÎTRISE D’OUVRAGE MAROC est confiée à François RENARD et Régis MAGNIN. Ces dirigeants apportent leur grande connaissance du marché marocain comme en témoignent les projets auxquels ils ont participé :

• Tour Maroc Télécom (mission de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD), d’Ordonnancement de Pilotage et de Coordination (OPC))

• Résidence Empire Building (mission de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD), d’Ordonnancement de Pilotage et de Coordination (OPC))

• Siège Région Maghreb de Procter & Gamble (mission de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD), d’Exécution, d’Ordonnancement de Pilotage et de Coordination (OPC))

• Plateforme industrielle Valeo Tanger (mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO))

REALITES AFRIQUE ambitionne de s’implanter de manière durable sur le continent africain. La filiale compte ainsi créer des synergies avec ces nombreux territoires qui s’inscrivent dans le développement du continent.

S’exprimant sur le choix de l’Afrique, Yoann CHOIN-JOUBERT déclare : « l’Afrique est un continent tourné vers le progrès et est le théâtre de fabuleux projets de valorisation des territoires. A cela s’ajoute une grande capacité d’innovation et de créativité de sa jeunesse. REALITES a donc choisi ce cadre pour son développement international avec un siège au Maroc, véritable hub économique et culturel africain ».

Rédaction Infomediaire.