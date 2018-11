Infomediaire Maroc – Le Centre de Recherches et d’Etudes Géostratégique, Atlantis, a réuni à Rabat les 21, 22 et 23 Novembre dernier plus de 300 personnalités et chercheurs venus de 50 pays différents pour une nouvelle édition de l’Africa Security Forum, placée sous «Le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI» et en présence de plusieurs Ministres et représentants gouvernementaux de premier plan du Maroc ou d’Afrique.

La qualité de l’audience et des échanges répond ainsi aux ambitions d’Atlantis et cet espace de coopération et d’échanges voulu par Driss Benomar, Président d’Atlantis, confirme désormais sa vocation en tant qu’acteur majeur de la réflexion sécuritaire à l’échelle continentale.

En phase avec l’esprit de coopération et d’échanges portés par le ASF, Atlantis lance L’AFRICA SECURITY NETWORK.

Prévu être opérationnel à très court terme, l’Africa Security Network sera une plateforme

réseau qui rassemblera des acteurs gouvernementaux et non étatiques en vue de partager leur savoir et leurs expériences, afin de créer un levier de développement et de solidarité entre les différents acteurs de la sécurité dans son ensemble.

Cette plateforme collaborative répondra ainsi aux enjeux sécuritaires du continent africain et à la nécessaire transversalité des échanges d’information au bénéfice de l’ensemble des acteurs concernés.

Cette initiative innovante, outil moderne, transverse et collaboratif, adapté à la

problématique, permettra concrètement de converser dans un cadre sécurisé par e-mail,

message instantané et/ou vidéoconférence afin de pouvoir interroger la communauté

sur un point particulier, pour rechercher une information, un contact spécialisé ou partager une information sur un colloque, symposium ou forum. Il sera aussi possible de participer à la création d’une bibliothèque dédiée ou chacun pourra déposer un dossier ou venir y consulter une documentation.

L’AFRICA SECURITY NETWORK sera également une plateforme de rencontres où l’expertise, africaine en particulier mais pas seulement, pourra se faire connaitre.

Cette aventure humaine, intellectuelle et technologique est rendue possible grâce à la mobilisation de Alomra Group International, groupe privé marocain spécialisé dans les technologies de sécurité a forte valeur ajoutée, comme dans ce qu’il est convenu d’appeler le «Homeland Security». Alomra Group International possède entre autre un département de Cyber Défense à l’expertise avérée.

Ainsi bénéficiant de la meilleure expertise, les chercheurs, Think Tank abonnés, comme

ceux qui trouveront du sens à partager cet espace privé avec leurs pairs, seront en mesure

d’optimiser l’efficacité collective dans la recherche de pistes de réflexions à partager

avec les décideurs institutionnels ou privés ainsi qu’avec les Institutions et organisations

concernées au niveau régional ou continental.

Rédaction Infomediaire.