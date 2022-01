La société Chariot, axée sur la transition énergétique en Afrique, a annoncé l’achèvement des opérations réussies de forage gazier sur le projet gazier Anchois dans le cadre du permis « Lixus », au large du Maroc. Le puits de découverte original foré en 2009, Anchois-1, a été localisé efficacement et la tête de puits a été inspectée, préparée et couplée avec succès à la plateforme de forage Stena Don, confirmant sa viabilité potentielle en tant que futur puits producteur, indique Chariot dans un communiqué. Pour maintenir l’efficience, il a été décidé de ne pas prélever d’échantillon de gaz de sable A dans le puits Anchois-1 car des échantillons de gaz ont été obtenus avec succès dans le puits Anchois-2 précédemment foré, ajoute la même source.

Les opérations d’Anchois-1 vont maintenant se terminer avec le puits dans un état permettant une utilisation potentielle dans le développement futur du champ, relève la compagnie britannique. Le puits Anchois-2, foré juste avant l’exploitation du puits Anchois-1 et ayant atteint ses objectifs d’évaluation et d’exploration avec plus de 100 m de production nette, a déjà été suspendu de manière sûre et efficace pour être éventuellement complété en tant que puits de production dans le cadre du développement futur du secteur. De nombreuses données récupérées à partir des multiples découvertes de gaz dans le puits Anchois-2, y compris à partir d’un programme complet d’essais de formation souterraine, ayant récupéré douze échantillons de gaz dans sept réservoirs contenant du gaz, sont actuellement en route vers le laboratoire pour une analyse détaillée, informe le Groupe, ajoutant que la plateforme de forage Stena Don commencera la démobilisation des sites de puits sous peu.

Adonis Pouroulis, PDG par intérim de Chariot, a déclaré : « Je suis heureux d’annoncer l’achèvement de notre campagne très réussie d’évaluation et d’exploration du gaz d’Anchois, au large du Maroc. En plus d’avoir maintenant deux puits de découverte de gaz confirmés, nous avons directement réduit les risques d’un portefeuille important de prospects sur la zone de permis Lixus ». « Notre ambition est de mettre en service le développement du gaz d’Anchois, le plus vite possible, pour contribuer à la croissance économique du Maroc, mais aussi pour fournir des flux de trésorerie à court terme à la Société », a-t-il ajouté, cité dans le communiqué. « Nous allons maintenant chercher à mener une analyse plus approfondie de nos conclusions, afin d’optimiser notre plan de développement du champ, les deux puits devant devenir des puits de production potentiels, dans le cadre d’un plan de développement accéléré du champ au profit de toutes les parties prenantes », a soulevé Pouroulis.

Pour sa part, la directrice générale de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), Amina Benkhadra, a félicité les équipes de Chariot et de l’ONHYM pour le succès des opérations de forage d’Anchois, remerciant les autorités marocaines pour leur soutien et leur aide dans la réalisation efficace des opérations de forage malgré les restrictions liées à la pandémie du Covid-19. « Nous sommes impatients de travailler avec Chariot afin de faire progresser rapidement le développement du gaz », a ajouté Mme Benkhadra, selon le communiqué.

Pour rappel, Chariot détient une participation de 75% et est opérateur du permis « Lixus » en partenariat avec l’ONHYM qui en possède 25%.