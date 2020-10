Le nombre des mosquées ouvertes a été porté à 10.000 et la prière du vendredi ainsi que les cinq prières y seront accomplies à partir du vendredi 28 Safar 1442 H correspondant au 16 octobre 2020, annonce le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Le ministère a indiqué dans un communiqué qu’il veillera à faire réussir cette opération et à en assurer le suivi, en coordination avec les autorités compétentes. Les mêmes précautions sanitaires, prises dans les mosquées déjà ouvertes pour les cinq prières, seront tenues en compte pour la prière du vendredi, précise le communiqué, ajoutant que l’évolution de la situation épidémique aux niveaux national et local sera également prise en considération.