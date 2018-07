Infomediaire Maroc – La Fondation Zakoura a signé une convention cadre avec le ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dans le cadre du lancement du programme national de généralisation et de développement du préscolaire.

Cette convention, qui s’étale sur 3 ans renouvelable par tacite reconduction, sera effective à partir de la prochaine rentrée scolaire. A travers ce partenariat, le ministère de l’Education Nationale reconnaît l’engagement de la Fondation Zakoura pour l’extension du préscolaire en zone rurale et lui apporte son soutien pour la poursuite de ses efforts. Cette convention cadre renforce donc un partenariat de longue durée initié depuis 1997. C’est en effet la 3ème convention signée entre les deux entités et la deuxième sur le préscolaire.

Un engagement de qualité reconnu pour le préscolaire rural

Pour rappel, la Fondation Zakoura s’investit en faveur de l’éducation préscolaire dans le rural depuis 2006 et a ainsi créé 110 écoles de préscolaire au profit de plus de 8000 enfants.

Consciente de l’importance de l’engagement de la communauté et des parents pour un préscolaire de qualité en zone rurale, la Fondation a conçu et développé, en partenariat avec l’UNICEF, un programme de préscolaire communautaire qui permet de créer des liens entre les parents, les enfants, la communauté et l’école. Ce programme comprend un programme d’éducation parentale afin de sensibiliser, accompagner et engager les parents dans l’éducation de leurs enfants. Aujourd’hui, le programme d’éducation parentale a déjà bénéficié à 4 775 parents.

Un programme de renforcement de capacités des associations locales a aussi été développé et mis en place pour assurer la pérennité des écoles à travers l’appropriation et l’implication de la communauté.

L’un des critères et gage de réussite du programme de préscolaire de la Fondation Zakoura réside dans le recrutement local, de ses éducatrices et aide-éducatrices qui garantit l’accueil des enfants dans leur langue maternelle – élément déterminant pour l’adaptation et le développement cognitif linguistique de l’enfant. En tant que créatrice d’emploi, la Fondation veille aussi aux formations, initiale et continues, des éducatrices via la Zakoura Academy afin de les accompagner au mieux dans leur mission éducative quotidienne.

Le programme de préscolaire de la Fondation, et notamment ANEER (Action Nationale pour l’Education de la petite Enfance en zone Rurale), a été plusieurs fois reconnu à l’international, que ce soit par la Fondation Clinton « pour sa pertinence, son impact et son aspect novateur » ou par le World Innovation Summit for Education (WISE) qui l’a sélectionné deux années consécutives en tant que finaliste à ses Awards. Des distinctions gages de respect des standards internationaux et prometteuses pour l’avenir.

De telles réalisations ne pourraient être possibles sans la mobilisation des fidèles partenaires de la Fondation. Grâce aux dons, à la campagne #Preschool Heroes 75 et aux contributions au Fonds pour l’Education en zone Rurale – F.E.R, entreprises de toutes tailles et particuliers ont soutenu et continuent de soutenir notre engagement pour l’éducation pour tous.

Pour la prochaine rentrée scolaire, plusieurs ouvertures d’écoles sont déjà prévues et la Fondation espère qu’en marge de cette convention cadre, de nouveaux partenariats pourront être initiés afin de créer encore plus d’écoles en zone rurale au profit de milliers d’enfants.

Rédaction Infomediaire.