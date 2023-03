La détention d’un compte bancaire demeure marquée par un net écart entre les hommes et les femmes, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« Au plan de la bancarisation, la détention d’un compte bancaire demeure marquée par un net écart entre les deux sexes: 71% des bancarisés âgés de 15 ans et plus sont des hommes et 29% des femmes », précise le HCP dans une note d’information publiée à l’occasion de la journée internationale des femmes qui est célébrée cette année sous le thème « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes ».