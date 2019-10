Les technologies numériques émergentes devraient générer une valeur économique de 1 trillion de dollars pour l’Inde d’ici 2025, a indiqué un rapport du cabinet financier Ernst & Young (EY).

Les technologues numériques seront le fer de lance de l’ambitieux objectif de l’Inde visant à atteindre un PIB de 5 000 milliards de dollars et à créer plus de 60 millions d’emplois d’ici 2024-2025, fait savoir le document.

En 2025, le nombre des utilisateurs d’internet en Inde devrait atteindre 850 millions, soit 90% de la population, estime le rapport, notant que les technologies numériques dans des secteurs tels que le e-commerce, les services financiers, la santé, l’énergie et les infrastructures vont booster la croissance économique, créer davantage d’ emplois, promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat aux niveaux local et régional et favoriser une croissance socio-économique équitable