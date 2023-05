Le magazine Forbes met en avant le potentiel de l’industrie aéronautique marocaine. Dans une récente analyse, le magazine souligne que l’industrie aéronautique marocaine est en train de connaître un réel essor dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). Le royaume est en train d’accélérer la cadence, pour s’imposer en tant que référence, tant pour la production que pour la maintenance aéronautique, rappellent les auteurs.

L’analyse rapporte l’avis du CEO et Fondateur de Volta Metals, compagnie opérant dans le secteur énergétique, l’industrie et le négoce dans l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Celui-ci que le royaume travaille sans relâche pour attirer les investissements directs étrangers (IDE), en plus de former une main d’œuvre qui n’a rien à envier à ses paires outremer.

Danino attire, ainsi, l’attention sur les réalisations du royaume en ce qui concerne la maintenance aéronautique, indiquant que cela a profité des initiatives du pays pour ce qui est de booster l’activité des plateformes industrielles et la formation des compétences nationales, dans l’objectif d’attirer les investisseurs locaux et étrangers.

Avec la hausse du nombre de compagnies aériennes opérant au sein du royaume, la demande sur les services de maintenance est partie à la hausse, ce qui pourrait s’expliquer par l’emplacement stratégique du Maroc (du fait de sa proximité avec l’Europe et son rôle de hub économique régional) ; la mobilisation du gouvernement à travers l’adoption de mesures incitatives pour les investisseurs et la création de zones industrielles à l’image de la zone franche Midparc dans la région de Casablanca ; la formation du capital humain dans des centres spécialisés, notamment Moroccan Aerospace Institute ; conclusion de plusieurs accords stratégiques avec des acteurs de renoms, à l’image de Boeing, Airbus, Bombardier et Safran.

La maintenance décolle

En plus de la production de composants (pièces électroniques, câblages, etc.), le royaume cherche aujourd’hui à se spécialiser dans la maintenance aéronautique. Est ainsi cité à ce titre, l’exemple de la société Aerotechnic, située à Agadir, qui opère dans la maintenance de moteurs d’aéronefs, mais aussi le nouveau hub technologique, Tanger Tech qui vise à développer la position du royaume dans le secteur, en attirant des talents disposant de compétences capables de traiter avec des solutions basées sur le Cloud, l’intelligence artificielle, etc.

Daniel Danino indique que le Maroc est bien lancé pour développer ses chaînes logistiques, surtout si l’on arrive à miser sur la recherche et développement, ainsi que l’accompagnement des compétences nationales.