La Fédération marocaine des professionnels du sport (FMPS) a organisé, ce mardi à Casablanca, une conférence de presse pour la présentation des résultats de la 1ère étude sur l’industrie du sport. L’Infomédiaire était présent à l’événement.

On apprend ainsi l’existence au Maroc d’au moins 350.000 licenciés répartis au sein de 5000 associations sportives. Un chiffre « très faible » (moins d’1% de la population marocaine) en comparaison avec d’autres pays comme la Turquie avec ses 3,2 millions de licenciés (soit 4,1% de la population turque), ou encore la France qui enregistre près de 16 millions de licenciés en 2020 (soit environ 23,5% de la population française).

Cependant, quel que soit le nombre réel des licenciés au Maroc, il restera bien inférieur à celui de la pratique « libre », selon l’étude, qui estime à 10 millions le nombre de pratiquants de sport dans le pays. A titre de comparaison, 70% de la population française est engagée dans une activité sportive.

Par ailleurs, la pratique du sport est génératrice d’emplois, note l’étude. Ainsi, le nombre d’emplois liés à la pratique sportive au Maroc est estimé à 50.000 dans le milieu associatif, avec un potentiel de 115.000 personnes.

Le seul secteur privé du sport au Maroc pèse a minima 1,56% du PIB et emploie plus de 11.500 personnes, relève l’étude. « Si on y ajoute les 25.000 emplois du secteur public et les 50.000 du monde associatif, l’industrie du sport dépasse la barre des 85.000 à 110.000 emplois en prenant en compte la part de l’informel », indique-t-on.

Le potentiel du sport marocain est estimé à 240.000 emplois, avance l’étude.

Dans un autre registre, la part des exportations de l’industrie du sport ne dépasse pas les 2% des exportations annuelles du Maroc, fait-on savoir.

Le président de la FMPS, Mehdi Sekkouri, a par ailleurs annoncé que la Fédération sortira prochainement le premier guide des professionnels du sport.