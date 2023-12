La compagnie Ryanair projette de doubler son trafic annuel au Maroc en le portant de 4,5 millions actuellement à plus de 10 millions de passagers en 2027, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.

La compagnie prévoit ainsi trois axes majeurs dans son développement au Maroc dès l’été 2024. Il s’agit du lancement de 24 nouvelles routes internationales, l’établissement de 2 avions basés dédiés à la ville de Tanger et le lancement de routes domestiques transversales qui connecteront 9 villes marocaines.

Dans le cadre de ce projet de développement exceptionnel, Ryanair sera autorisé par le gouvernement à opérer des connexions domestiques déterminées entre des villes marocaines.

En plus du doublement de son offre aérienne internationale à l’horizon 2027, Ryanair développera une offre aérienne domestique en ouvrant onze nouvelles routes transversales dès l’été 2024.

Dès cet été donc, le nouveau programme de Ryanair comprendra l’ouverture de 11 nouvelles routes domestiques bénéficiant à 9 destinations marocaines (Agadir, Errachidia, Essaouira, Fès, Marrakech, Ouarzazate, Oujda, Tanger et Tétouan). Ce déploiement viendra compléter la présence historique de la Royal Air Maroc sur ce segment ainsi que celle d’Air Arabia.