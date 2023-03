La plateforme mondiale de communication en cloud, Infobip, célèbre la Journée internationale de la femme en soulignant l’importance de l’égalité des sexes dans la structure de l’entreprise et la valeur ajoutée de la stratégie commerciale, de la mise sur le marché et de la haute performance, grâce aux femmes qui font partie de l’équipe de ses employés.

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, Infobip célèbre cette date en renforçant les piliers de l’égalité des sexes au niveau mondial, en soulignant la présence féminine fortement établie dans la structure organisationnelle de l’entreprise. D’origine croate et présente dans plus de 70 pays dans le monde, Infobip est une entreprise multinationale connue pour être une plateforme de communication pour toutes les plateformes et est donc une entreprise extrêmement technologique, composée principalement d’ingénieurs.

Chez Infobip, le volume de femmes occupant des postes vitaux pour l’entreprise ressort lorsque l’on regarde la représentation féminine dans toutes les régions où Infobip est présent dans le monde. De l’Amérique du Nord à l’Asie, les femmes représentent entre 39% et 54% des effectifs de l’entreprise, qui compte également plus de 43% de femmes travaillant en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La représentation féminine en Croatie, en Amérique latine et en Inde se situe en moyenne autour de 34 %.

Infobip célèbre la Journée internationale de la femme en racontant des histoires qui font partie de la trajectoire de l’entreprise au cours de ses 17 années d’activité mondiale, en plus de renforcer les postes disponibles en ce moment qui peuvent être occupés par n’importe quelle femme dans le monde.