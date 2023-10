On en sait un peu plus sur la production du nouveau Renault Kardian au Maroc. Le groupe va en effet introduire ce nouveau modèle, présenté mercredi au Brésil, dans la ligne de montage de la SOMACA à partir du second semestre 2024, a confié à L’Infomédiaire, le directeur général de la marque Renault, Fabrice Cambolive.

Il s’agira du deuxième véhicule qui sera produit dans l’usine casablancaise du groupe après la Dacia Sandero. Et pour cause, il sera basé sur la même plateforme, fait-il savoir. Pas de motorisation électrique au programme pour le moment, Kardian sera doté de moteur diesel, essence et hybride.

Si une partie de la production sera destinée au marché marocain, la plus grande partie sera exportée notamment vers le Moyen-Orient et l’Afrique, précise Cambolive. Toutefois, il n’est, selon lui, pas impossible que le scope des pays destinataires soit élargi.

Une chose est sûre, le véhicule ne sera pas destiné au marché européen. Le numéro 2 du groupe assure que Renault y commercialise déjà 4 modèles au sein du même segment.

Pour ce qui est du prix, il dépendra, selon Cambolive, du taux d’intégration. « Plus le véhicule sera intégré plus le prix sera intéressant », insiste-t-il. Et d’ajouter, « le Maroc est un champion de l’intégration locale. La croissance qu’a connu le Royaume dans ce sens est plus qu’impressionnante ». Ce n’est pas pour rien que les deux usines du groupe à Casablanca et Tanger sont si performantes!