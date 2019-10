Le conseil Communal d’El Jadida a convenu lors de sa session ordinaire du mois d’octobre de créer une plateforme d’innovation entrepreneuriale et de soutien à l’emploi des jeunes dans la province. Cette décision a été prise à l’unanimité par les membres du Conseil qui avait conclu à un accord de partenariat, à cet égard, avec L’INDH, l’OCP, l’Association de Femmes Chefs d’Entreprises.

Cet accord vise, selon les clause dudit partenariat, à fournir un espace d’accueil approprié accompagner et soutenir les jeunes entrepreneurs porteurs de diplômes pour répondre à leurs besoins et attentes en termes des possibilités d’emploi, et les doter des mécanismes nécessaires pour la création d’entreprises à travers l’écoute, l’orientation, l’accompagnement et l’assistance à l’accès facile au marché.