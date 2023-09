Investing in Innovation Africa, une initiative panafricaine pour les startups qui façonnent l’avenir de la distribution des produits de soins de santé, a annoncé sa deuxième cohorte de 29 entreprises Africaines, dont une startup marocaine, Chari.

Cette initiative est financée par la Fondation Bill & Melinda Gates et parrainé par Merck Sharpe & Dohme (MSD), Microsoft et Chemonics. Elle a pour objectif de faciliter la valorisation des entreprises prometteuses en phase de démarrage et de croissance.

Les startups sélectionnées reçoivent un financement et un soutien personnalisé en matière de préparation à l’investissement de la part des principaux accélérateurs tels que Villgro Africa, IMPACT Lab, Startupbootcamp Afritech et CcHUB. Les startups profitent de la mise en relation avec des entreprises, des bailleurs de fonds et des gouvernements susceptibles d’être des clients potentiels de premier plan.

Les 29 startups sélectionnées sont présentes dans 21 pays africains, dont le Maroc, représenté par la startup Chari.

Les startups sélectionnées proposent des solutions numériques pour la distribution des produits de soins de santé. Les innovateurs créent des pharmacies en ligne et des sociétés de télémédecine, ainsi que des services de gestion des stocks des pharmacies, cliniques et hôpitaux, l’analyse des données de la chaîne d’approvisionnement, la protection des produits, la visibilité des produits et bien plus encore. 38 % des entreprises sélectionnées sont dirigées par des femmes et 17 % exercent leurs activités en Afrique francophone.

Les entreprises sélectionnées sont, par ordre alphabétique : Afia Group Limited, Aimcare Health, Bena Care, BioCertica, Chari, CheckUps Medical, Chefaa, Dawa Mkononi, Drugstore Nigeria, Famasi Limited, Field Intelligence, Inc, GICMED, Grinta, Healthtracka, Kapsule, Medical Diagnostech, Medpharma Alliance International Limited, Octosoft Technologies Limited, Pharmarun, Pharmaserv Health Project Nigeria Limited, Reductiona, SASA Health Limited, Tech Care For All Eastern Africa, Technovera – Pelebox Smart Lockers, Tibu Health, UltraTeb, Waspito, WellaHealth et Welo.

Il convient de noter que les innovateurs sélectionnés participeront à l’événement annuel « Accès au Marché » du programme Investing in Innovation Africa, qui se tiendra à Nairobi les 14 et 15 novembre. Cet événement favorise des partenariats dynamiques entre les acteurs de l’industrie, les gouvernements, les donateurs et les grandes agences multilatérales. Le but est de favoriser la valorisation et le développement des startups par le biais de contrats, de projets pilotes et d’investissements mutuellement bénéfiques. La première cohorte de 31 entreprises ayant bénéficié du soutien du programme Investing in Innovation Africa l’année dernière a conclu 24 contrats, projets pilotes et partenariats stratégiques à ce jour.

Le programme Investing in Innovation Africa est coordonné par Salient Advisory et SCIDaR et est mis en œuvre par des centres technologiques de premier plan à travers le continent : CCHub pour l’Afrique de l’Ouest, Startupbootcamp AfriTech pour l’Afrique australe, IMPACT Lab pour l’Afrique du Nord et l’Afrique francophone, et Villgro Africa pour l’Afrique de l’Est.