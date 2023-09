La Banque Européenne de la reconstruction et du développement (BERD) vient d’octroyer un prêt de 380 millions de DH (l’équivalent de 34,5 millions d’euros) à Dislog Group. Cette nouvelle levée de fonds constitue un gage de confiance supplémentaire envers le leader national de la distribution des produits de grande consommation. Moncef Belkhayat, président du groupe Dislog, fait le point sur l’activité de son groupe.

Quel bilan dressez-vous de l’activité du groupe H&S?

La holding familiale H&S Group a récemment réorganisé ses activités en quatre Business unit clés. La première de ces unités est Dislog Group, notre pôle industriel, qui a accompli une transformation majeure en trois ans, passant d’un groupe de distribution à un groupe industriel œuvrant dans trois secteurs : l’alimentation, l’hygiène et la santé.

La deuxième unité, Building Logisitcs, est notre pôle logistique, qui a bénéficié d’une injection de capitaux de la part de STOA, un fonds d’infrastructures français, nous permettant d’élargir nos capacités et d’intégrer l’ensemble des maillons de la chaîne logistique, y compris le transport, le transit et le groupage. Cette stratégie vise à nous positionner comme un «full service provider» dans le domaine de la logistique, en préparation de notre introduction en bourse prévue pour Building Logistics en 2027, après celle de Dislog en 2024. La troisième unité est axée sur le marketing avec WB Africa, spécialisée dans la communication, la créativité, l’achat d’espace média et le marketing numérique. Elle occupe une place de choix sur la scène, nous permettant de représenter le groupe Publicis dans l’ensemble des domaines de la chaîne de valeur marketing. Enfin, notre quatrième unité œuvre dans l’immobilier, récemment baptisée Kaya Immobilier, qui nous ouvrira la voie pour devenir un acteur majeur dans l’immobilier au cours des cinq prochaines années.

Cette vision stratégique repose sur d’importants moyens financiers, à travers des ouvertures de capital telles que celle réalisée auprès de Méditerrania Capital pour Dislog, de STOA pour Building Logistics, et d’Amethis pour WB Africa, ainsi que par des levées de fonds. Nous franchissons désormais une nouvelle étape en lançant des levées de fonds à l’échelle internationale, en sollicitant des institutions internationales et européennes, notamment la BERD. Cela témoigne de la solidité de nos bases financières actuelles, ce dont nous sommes honorés.

Dislog est résolument tournée vers le respect de l’environnement, qu’apporte cette vision au développement du groupe?

La vision orientée vers le respect de l’environnement de Dislog apporte une contribution significative au développement global du groupe. Cette approche nous permet d’accéder à des financements européens, renforçant ainsi nos capacités financières pour soutenir nos initiatives ESG (Environnement, social, gouvernance). Nous nous sommes engagés à améliorer notre politique ESG en promouvant l’économie verte et l’utilisation d’énergies propres, tout en mettant en place des politiques internes visant à favoriser l’égalité des chances entre hommes et femmes, à encourager la diversité, et à garantir un environnement de travail sûr en prévenant toute forme de harcèlement. La création d’une direction dédiée à l’ESG témoigne de notre volonté d’atteindre les normes mondiales et européennes les plus élevées. Nous aspirons à un changement culturel, afin que chaque membre de notre entreprise soit aligné sur notre politique ESG.

Quel est le poids de l’activité pharma dans le groupe?

Nous avons intégré ce secteur il y a précisément 16 mois en réalisant plusieurs acquisitions stratégiques. Nous avons acquis des entreprises comme Cosmopharm, Steripharma et Somapharma, tout en regroupant nos activités de distribution pharmaceutique sous l’entité Dislog Santé, notamment dans le domaine dermo-cosmétique. Nous venons tout juste d’ajouter (ndlr: lundi 25 septembre) à notre portefeuille l’entreprise Africacare, spécialisée dans les dispositifs médicaux. Aujourd’hui, notre ensemble d’entreprises constitue Dislog Group Healthcare, comptant 300 collaborateurs et générant un chiffre d’affaires de 500 MDH, ce qui représente environ 18% de l’activité du groupe en termes de chiffre d’affaires et 30% de sa rentabilité.

Quelles sont les prochaines étapes?

Le groupe H&S se concentre sur deux piliers essentiels. Le premier consiste à poursuivre la consolidation et la croissance des activités industrielles de Dislog Group, en particulier à l’échelle internationale, en préparation de son introduction en bourse. Le deuxième pilier majeur est la réalisation du développement de Building Logistics. Cela implique l’acquisition stratégique d’entreprises tout au long de la chaîne de valeur logistique, afin de pouvoir offrir une gamme complète de services à nos clients. Cette gamme de services s’étend de l’importation en amont à la distribution en aval, couvrant des domaines tels que le transit, le groupage, le stockage, le transport, et même la distribution de produits de grande consommation, qu’ils soient secs ou sous contrôle de température.