Des investisseurs marocains ont entamé, mardi, une mission économique au Portugal, pour explorer les opportunités d’investissement et de coopération entre les hommes d’affaires des deux pays.

Au cours de la première journée de cette visite, organisée par la Chambre de commerce, d’industrie et des services du Portugal au Maroc (CCISPM), en coopération avec la Chambre portugaise de commerce et d’industrie (CCIP) et l’Association marocaine des exportateurs, la délégation marocaine a tenu une réunion avec des hommes d’affaires et des responsables portugais.

Les participants ont échangé autour des possibilités de coopération et d’investissement dans les domaines de l’agro-alimentaire, de la santé, du textile, de l’industrie automobile, des métaux, des médicaments et des technologies de l’information et de la communication.

A cet égard, José Maria Teixeira, président de la CCISPM, a indiqué que l’organisation de cette visite vise avant tout à promouvoir et renforcer les relations commerciales et économiques entre les deux pays.

Dans une déclaration à la MAP, Teixeira a relevé que Rabat et Lisbonne ont d’énormes potentiels qui doivent être investis, en renforçant la coopération commerciale et économique.

Et d’ajouter que le déplacement en nombre d’entreprises marocaines à Lisbonne est de nature à permettre de mieux connaitre le pays et d’avoir une idée complète du climat des affaires et du tissu économique portugais.

Cette visite représente également, selon lui, une occasion de découvrir les opportunités offertes par le Portugal, afin d’ouvrir les portes aux entreprises marocaines, non seulement pour accéder au marché portugais, mais aussi ceux des pays lusophones et européen, indiquant que les réunions de Lisbonne seront suivies d’une série d’autres à l’avenir.

L’ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Othman Bahnini, a souligné, de son côté, que la vision éclairée du Roi Mohammed VI, qui a permis la concrétisation de projets d’envergure et de réformes ambitieuses a fait du Royaume du Maroc un acteur majeur du continent.

Cette mission, qui intervient au bon moment, juste après la tenue du Forum économique Maroc-Portugal et de la 14ème Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Portugal, dénote de l’intérêt porté par la communauté des affaires des deux pays, proches géographiquement et culturellement, à la construction d’une coopération économique solide et durable, basée sur la complémentarité économique et l’intérêt mutuel, a-t-il assuré.

A cette occasion, l’ambassadeur a mis en avant les projets d’envergure et les réformes ambitieuses qui ont fait du Maroc un acteur majeur du continent, évoquant dans ce contexte les infrastructures aux standards internationaux, telles que le port de Tanger-Med qui constitue désormais le premier port de transbordement en Afrique et en Méditerranée, la première ligne à grande vitesse d’Afrique et plus de 2000 km d’autoroutes pour une meilleure connectivité logistique.

« Le Maroc profite aujourd’hui d’une grande attractivité et offre de multiples opportunités aux investisseurs étrangers dans divers secteurs aussi bien traditionnels, à l’instar du textile, du tourisme et de l’agroalimentaire, qu’au niveau des secteurs stratégiques et d’innovation, comme l’automobile, le pharmaceutique, les TIC.. » a-t-il fait valoir.

C’est la raison pour laquelle, a-t-il dit, le Maroc aborde une nouvelle phase de son développement, où l’investissement productif est un pilier clé de la transition historique en cours.

Dans ce sens, Bahnini a relevé que le Maroc ambitionne de faire du secteur privé le principal moteur de l’économie d’ici 2035, rappelant que le gouvernement a récemment adopté une Nouvelle Charte de l’Investissement pour soutenir une croissance substantielle, durable et inclusive, ainsi qu’orientée vers les métiers d’avenir.

‘’Le monde dans lequel nous évoluons aujourd’hui est marqué par de profondes mutations qui nous imposent de renforcer notre résilience en inscrivant nos business plans dans des logiques régionales, avec des circuits plus courts et des centres de production plus proches des centres de consommation’’, a-t-il poursuivi.

Il a souligné, dans ce sens, que cette logique s’est confirmée durant la pandémie avec une hausse remarquable des échanges commerciaux entre le Maroc et le Portugal de près de 30% pour ce qui est des exportations portugaises vers le Maroc et de 20% pour ses importations depuis le Royaume.

Et de rappeler qu’au cours de la dernière décennie, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une tendance haussière atteignant plus de 1,8 milliard d’euros en 2022 et que les exportations vers le Portugal ont doublé durant les dix dernières années.

Pour sa part, le secrétaire général de la CCIP, Joao Pedro Guimarães, a salué les excellentes relations qui unissent les hommes d’affaires et les entrepreneurs des deux pays, soulignant la nécessité de renforcer ces relations pour inclure des zones plus vastes et de meilleurs investissements pour l’avantage de la proximité géographique des deux pays.

Le Maroc est un pays prioritaire sur l’agenda de la CCIP, a-t-il indiqué, précisant qu’elle a organisé le plus grand nombre de missions commerciales au Maroc depuis 2026, soit 14 missions, impliquant 110 entreprises portugaises.

Et d’ajouter que l’ambition de la CCIP est de continuer à promouvoir le Maroc en tant que destination attractive pour les exportations et les investissements portugais.

Cette mission, qui se poursuit jusqu’au 23 juin, est l’occasion pour les partenaires des deux pays de faire le point sur les diverses opportunités d’affaires et de coopération offertes par les deux parties et les moyens de les améliorer.

Il s’agit, également, d’une opportunité pour nouer des partenariats et de développer des investissements, créer des canaux d’échange d’informations et de connaissances utiles et de promouvoir l’intégration économique entre les deux pays.