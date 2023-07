Al Mada, fonds d’investissements à capitaux privés à vocation panafricaine, annonce la création de Teralys, nouvelle filiale dédiée au secteur agroalimentaire à l’international.

« Le projet vise à investir à long terme dans des projets structurants pour l’agro-industrie dans le but d’accroître la valeur ajoutée de ce secteur sur le continent et d’augmenter l’intégration industrielle régionale », explique un communiqué d’Al Mada, ce mercredi.

Et de souligner que le but est de mettre en œuvre la vision stratégique d’Al Mada pour développer les productions locales sur un continent africain où le changement climatique est le défi le plus important à relever et offrir aux populations l’accès à des produits alimentaires sains, de qualité, abordables.

Par ailleurs, Teralys démarre en trombe. Dès sa constitution, Teralys annonce sa première opération d’envergure à travers la signature d’un protocole d’accord pour l’acquisition d’une part majoritaire de Patisen, fleuron de l’industrie sénégalaise spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits alimentaires de grande consommation en Afrique. La transaction sera finalisée après obtention des autorisations administratives de rigueur, est-il précisé.

Fondé en 1981 et basé à Dakar, Patisen compte parmi les leaders du secteur agroalimentaire dans la région. Sous la direction de son actionnaire et fondateur historique, Youssef Omaïs, Patisen a connu au cours des dernières décennies un développement soutenu qui lui a permis de rayonner sur plus de 30 marchés africains, avec un portefeuille d’une cinquantaine de marques populaires, détaille le communiqué.

« L’arrivée de Teralys au capital de Patisen lui permettra de consolider sa position de leader sénégalais et panafricain, et d’accélérer son développement en tant que plateforme régionale, grâce à l’intensification du lancement de nouveaux produits et à une expansion géographique ciblée dans les marchés offrant le plus grand potentiel de croissance », déclare la même source.