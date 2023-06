Portée par BMCE Capital, la 2e édition du Moroccan Equity Summit, offre un cadre d’échange direct aux participants, investisseurs institutionnels et sociétés cotées, pour un partage d’information riche et constructif. Elle a réuni, ce jeudi 1er juin, un large éventail d’investisseurs locaux et étrangers ainsi que des sociétés cotées au Maroc et sur la zone de l’UEMOA.

Ce ne sont pas moins de 27 émetteurs dont 5 coté à la Bourse de Casablanca et 40 investisseurs qui ont répondu présents à cette nouvelle édition qui vise à promouvoir le marché actions auprès des investisseurs étrangers. L’événement étalé sur deux jours est rythmé par une série de rendez-vous organisés sous différents formats, notamment en distantiel, pour optimiser les échanges et avoir toute l’information nécessaire afin d’étayer leur choix d’investissement.

Avec ce type de format présentiel-distantiel, BMCE Capital ouvre la voie à de nouveaux investisseurs qui s’intéressent au marché marocain. Dans l’autre versant, il y a également des investisseurs étrangers, africains, de Londres et d’autres zones, qui s’intéressent aux opportunités d’investissement au Maroc. Ils seront donc mieux éclairés et connaîtront mieux le contexte dans lequel évoluent les sociétés cotées. Majd Guebbas, directeur général BMCE Capital Bourse explique que «BMCE Capital est présent sur trois marchés, à savoir le Maroc, l’UMOA et la Tunisie. L’objectif est aussi de faire découvrir les sociétés aux investisseurs marocains, surtout que nous sommes à l’aune de changements réglementaires qui vont leur permettre de pouvoir investir au-delà des frontières nationales et, notamment, en Afrique».

Concernant les opportunités qu’offre le marché action en terme d’investissement,Hicham Saadani, directeur général adjoint BMCE capital global research, explique : «désormais, nous remarquons que ces tensions commencent à s’apaiser et que les investisseurs reviennent de façon forte et progressive vers le marché action. Nous espérons que cette tendance se renforcera davantage, surtout si la banque centrale, dans son prochain conseil, décide soit d’un statu-quo, soit une légère hausse au niveau du taux directeur». Une décision qui devrait permettre aux investisseurs nationaux d’être davantage sereins en matière de d’investissement sur le marché actions.

Cet événement d’envergure vient confirmer et asseoir davantage l’engagement de BMCE Capital à renforcer ses liens avec la communauté des investisseurs institutionnels et à contribuer à l’essor des marchés boursiers au Maroc et en UEMOA dans le but de créer un environnement propice aux opportunités d’investissement et à la croissance des entreprises.