Opérateur engagé dans la transformation numérique du continent, Orange est fier d’être aujourd’hui Diamond Sponsor du GITEX Africa 2023.

Le Groupe Orange participe activement à l’inclusion digitale dans la zone Afrique et Moyen-Orient dans l’objectif de renforcer sa position de partenaire technologique de référence dans la région. Ainsi, Orange Maroc ambitionne de capitaliser sur son expertise pour contribuer à faire du Maroc un Hub technologique de référence en Afrique.

Investir dans les infrastructures sécurisées pour les entreprises marocaines

Afin de répondre à l’augmentation massive de la demande en stockage et traitement de données critiques pour les entreprises marocaines, Orange Maroc propose sa solution de Cloud de confiance, portée par des Datacenters locaux certifiés et sécurisés. Orange Maroc accompagne toutes les entreprises, quel que soit leur taille ou leur secteur d’activité aussi bien dans le choix de la meilleure stratégie de migration vers le Cloud que dans la mise en place de solutions avancées.

« Orange s’engage à jouer son rôle et d’accompagner les entreprises dans leurs transformation digitale afin qu’elles gagnent en productivité et en compétitivité, aussi bien au Maroc qu’à l’international. Orange Maroc investit massivement non seulement dans les infrastructures de connectivité à très haut débit, mais aussi dans les Datacenters aux standards internationaux afin d’offrir à ses clients une offre de service complète dans les domaines de la cybersécurité, du cloud computing et de l’IoT », déclare Hendrik Kasteel, Directeur général d’Orange Maroc.

Ainsi, la stratégie d’investissement adoptée par Orange Maroc s’inscrit dans le support à l’accélération de la transformation digitale de l’ensemble des acteurs de l’écosystème national qu’ils soient privés ou publics.

Conscient de l’importance et de la criticité des données hébergées dans le Cloud, Orange Maroc travaille avec plus 3000 d’experts d’Orange Cyber Défense, un des leaders mondiaux en services de cybersécurité.

Orange apporte aussi toute son expertise pour assurer la conformité des services offerts au cadre juridique national et international. Le groupe Orange est notamment un membre fondateur de GAIA-X, un écosystème conçu pour rassembler des infrastructures et des services de cloud de confiance en Europe.

Enfin, Orange considère le Cloud comme une fondation pour libérer l’innovation en mettant la data et l’IA au centre de sa stratégie et encourage leur adoption par les entreprises souhaitant améliorer leur performance et productivité.